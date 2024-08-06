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ЄС офіційно схвалив надання Україні траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
14:42 06.08.2024 |
Рада Євросоюзу у вівторок схвалила виділення 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.
Про це повідомило у вівторок головування Угорщини у Раді ЄС, пише "Європейська правда".
Відзначено, що рішення ухвалили за письмовою процедурою.
"...Рада сьогодні ухвалила імплементаційне рішення, дозволяючи здійснити перший платіж у розмірі майже 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility.
Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління", - сказано у повідомленні.
У пресслужбі Ради ЄС зазначили, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в українському плані реформ (Ukraine Plan), для отримання коштів.
Ці реформи охоплюють управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику та розмінування.
Рада ЄС також підкреслила важливість якнайшвидшого виділення коштів, зважаючи на складну фінансову ситуацію в Україні.
В Українському плані викладено наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також реформи, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.
У травні 2024 року Рада ЄС дійшла висновку, що Український план відповідає передумовам, необхідним для отримання Україною до 50 мільярдів євро підтримки в рамках Ukraine Facility.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок заявив, що найближчим часом Україна очікує на транш обсягом 4,2 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility.
Нагадаємо, у липні посли Євросоюзу схвалили виплату першого платежу обсягом 4,2 млрд євро за планом реформ за Ukraine Plan у рамках механізму Ukraine Facility.
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