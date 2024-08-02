Фінансові новини
- |
- 02.08.24
- |
- 15:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Туреччина ратифікувала угоду про ЗВТ з Україною
12:56 02.08.2024 |
Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною, підписану ще на початку 2022 року.
Про це повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".
У п'ятницю 2 серпня повідомлення про ратифікацію угоди Туреччиною з'явилося в офіційному віснику.
Угоду про ЗВТ підписали ще 3 лютого 2022 року, а підготовка до цього велася 15 років. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган затвердив угоду з додатками 1 серпня.
Український Кабінет міністрів на засіданні 7 травня схвалив законопроєкт щодо ратифікації угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною і його внесли до Верховної Ради, але голосування ще не відбулося.
Угода зокрема передбачає скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів.
Після перехідних періодів (три-сім років) Туреччина також скасує ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів.
Україна своєю чергою скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів, а після перехідних періодів (2-5 років - для промислових товарів, 2-10 років - для сільськогосподарських товарів) - ще для 43,2% промислових та для 53,7% сільськогосподарських товарів.
Як повідомляли, 1 серпня відбулася зустріч української віцепрем'єрки Юлії Свириденко та міністра торгівлі Туреччини Омера Болата. Він зазначив, що товарооборот між країнами у 2023 році складав 7,3 млрд доларів, а після набрання чинності угодою він може за короткий час зрости до 10 млрд доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Туреччина ратифікувала угоду про ЗВТ з Україною
|У Стамбулі на воду спустили корабель "Гетьман Іван Виговський" для Військово-морських сил ЗСУ
|Зеленський назвав можливість проведення референдуму з питань територіальної цілісності «не найкращим варіантом»
|Time розповів про «прохолодні» відносини між Камалою Гарріс та Зеленським
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|The Times: Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів
|Зеленський: Весь світ хоче бачити Росію на «саміті миру»
|Bloomberg: Україна отримала перші F-16
|Україна мобілізує 30 тисяч людей щомісяця - NYT
|Українські захисники збили ракету Х-59 і всі 89 ударних БПЛА в ніч на середу - командувач ПС Олещук
|ХАМАС заявляє, що його лідера Ісмаїла Ханію вбили у Тегерані
|WSJ: США забезпечать власною зброєю F-16, які отримає Україна
Бізнес
|У Meta визнали «галюцинації» ШІ після замаху на Трампа
|Сонячні панелі з додатковою обробкою: відкриття, що покращує ефективність та надійність
|Spotify знімає обмеження на перегляд текстів пісень для безкоштовних акаунтів
|Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD
|Китайські електромобілі посіли рекордну частку європейського ринку
|Apple заблокувала 50 застосунків-казино з App Store після звернення Мінцифри
|Meta виплатить штату Техас $1,4 мільярда, щоб врегулювати обвинувачення у незаконному зборі біометричних даних користувачів