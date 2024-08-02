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АНАЛІТИКА

Туреччина ратифікувала угоду про ЗВТ з Україною

 

Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною, підписану ще на початку 2022 року.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".

У п'ятницю 2 серпня повідомлення про ратифікацію угоди Туреччиною з'явилося в офіційному віснику.

Угоду про ЗВТ підписали ще 3 лютого 2022 року, а підготовка до цього велася 15 років. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган затвердив угоду з додатками 1 серпня.

Український Кабінет міністрів на засіданні 7 травня схвалив законопроєкт щодо ратифікації угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною і його внесли до Верховної Ради, але голосування ще не відбулося.

Угода зокрема передбачає скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів.

Після перехідних періодів (три-сім років) Туреччина також скасує ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

Україна своєю чергою скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів, а після перехідних періодів (2-5 років - для промислових товарів, 2-10 років - для сільськогосподарських товарів) - ще для 43,2% промислових та для 53,7% сільськогосподарських товарів.

Як повідомляли, 1 серпня відбулася зустріч української віцепрем'єрки Юлії Свириденко та міністра торгівлі Туреччини Омера Болата. Він зазначив, що товарооборот між країнами у 2023 році складав 7,3 млрд доларів, а після набрання чинності угодою він може за короткий час зрости до 10 млрд доларів.

 

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