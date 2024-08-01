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Зеленський: Весь світ хоче бачити Росію на «саміті миру»
23:49 31.07.2024 |
Україна і "весь світ" хочуть, щоб Росія брала участь у глобальних форумах, спрямованих на припинення війни, заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з французькими ЗМІ.
"Більшість світу сьогодні говорить, що Росія повинна бути представлена на другому "саміті миру", інакше ми не досягнемо значущих результатів. Оскільки весь світ хоче, щоб вони були за столом переговорів, ми не можемо бути проти цього", - цитує його в середу, 31 липня, французька агенція AFP.
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Зеленський не хоче, щоб Китай був посередником
Також Зеленський зазначив, що не хоче, щоб Китай був посередником у мирних зусиллях. Натомість він закликає КНР чинити тиск на РФ, щоб та припинила війну проти України.
"Якщо Китай хоче, він може змусити Росію припинити цю війну. Китай є невід'ємною частиною цього світу і впливовою державою. Я хотів би, щоб вони не були в ролі посередника, я хотів би, щоб вони чинили тиск на Росію", - сказав він.
В очікуванні дозволу бити західною зброєю вглиб РФ
Президент також заявив, що російські війська досягли успіхів на Сході України, оскільки українська армія все ще очікує на поставки зброї з-за кордону, а західні союзники обмежують використання тієї.
"Ми вже не приховуємо, що готували 14 бригад. Як ви думаєте, чи можливо зупинити росіян, якщо тільки три з 14 оснащені?", - зауважив він.
Зеленський додав: "Це серйозний виклик, що ми не можемо використовувати всю зброю, яка нам потрібна, щоб зупинити цього ворога. Якщо ми використаємо зброю партнерів, то вони можуть сказати, що більше не допомагатимуть, це ризик".
За його словами, Україна дуже наполегливо працює над тим, щоб отримати дозвіл на ураження цілей в Росії західною зброєю. "На жаль, наші партнери все ще бояться цього", - констатував він.
Зеленський: Вибори в США - виклик і ризик для України
Зеленський також визнав, що майбутні президентські вибори в США становлять "виклик" для України, який може також нести "ризики".
"Ми не можемо впливати на жодні вибори. Звичайно, США сьогодні є викликом. І є ризики, які, напевно, ніхто з нас не може передбачити", - зазначив він.
За словами президента, його команда "підтримує зв'язок як з помічниками Камали Гарріс, так і з кампанією Дональда Трампа" (найімовірнішої кандидатки в президенти від Демократичної партії США та офіційного кандидата від Республіканської партії. - Ред.)
"Як президент України, я, звичайно, повинен мати діалог між моєю командою та командами (чинного президента США Джо) Байдена, Трампа, а сьогодні і Гарріс. Ми повинні мати всі ці контакти і говорити про те, як може виглядати наше майбутнє, якщо та чи інша сторона переможе на виборах", - пояснив Зеленський.
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