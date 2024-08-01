Bloomberg: Україна отримала перші F-16

В Україну прибула перша партія винищувачів F-16 від союзників із НАТО, повідомляє Bloomberg.

"Перша партія винищувачів F-16 від союзників із НАТО прибула в Україну, що стало довгоочікуваним кроком, який може підвищити спроможність зруйнованої війною країни відбивати російські атаки", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Bloomberg у середу.

За словами людей, знайомих із цим питанням, які говорили на умовах анонімності, крайній термін передання військових літаків американського виробництва було встановлено на кінець липня, і його було дотримано. За їхніми словами, кількість літаків невелика.

Також невідомо, чи зможуть українські пілоти, які проходили навчання протягом останніх місяців у західних союзників, одразу ж використовувати літаки, чи цей процес триватиме довше.

Водночас прессекретарка Міністерства оборони України Діана Давітян відмовилася від коментарів для Bloomberg.