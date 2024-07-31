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Україна мобілізує 30 тисяч людей щомісяця - NYT
Україна з початку дії нового закону про мобілізацію призиває до армії 30 тисяч людей щомісяця, що вдвічі-втричі більше, ніж взимку, і приблизно стільки ж, скільки щомісяця призиває Росія. Про це йдеться в статті американського видання The New York Times (NYT) від 30 липня.
"Українська влада відмовилась поділитися цифрами щодо призову, посилаючись на те, що ця інформація є конфіденційною. Троє військових експертів, яким відомі ці цифри, сказали, що з травня, коли набув чинності новий закон, Київ призиває до 30 000 осіб на місяць", - пишуть журналісти, однак додають, що підтвердити незалежно цю цифру їм не вдалося.
За словами експертів, з якими спілкувалося NYT, "мобілізація поки що не призвела до значного посилення українських сил на полі бою". "Багато призовників все ще проходять навчальний процес і ще не прибули на фронт. А деякі новобранці, які прибули, фізично не придатні до бою, відзначають члени українських підрозділів", - йдеться у матеріалі.
Людей все ще не вистачає
Пресофіцер 33-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Назар Войтенков підтвердив, що його підрозділ "отримав більше новачків цього місяця", ніж на початку року. "І сьогодні мені сказали, що до нас прибуває ще більше", - додав він.
Пресофіцер 65-ї ОМБр Сухопутних військ ЗСУ Сергій Скібчик зазначив, що "ситуація дещо покращується порівняно з кінцем 2023 року, коли відчувалась гостра нестача людей". "Але наші потреби все ще перевищують кількість людей, яких ми отримуємо", - додав він.
Військовий аналітик з Відня Франц-Штефан Ґаді (Franz-Stefan Gady), який нещодавно повернувся з польового дослідження в Україні, зазначив, що велика кількість мобілізованих прибуде на поле бою в найближчі тижні. Перед тим, як це станеться, він очікує, що російські війська "зроблять ще один великий поштовх" і спробують прорвати українські лінії оборони.
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