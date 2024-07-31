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АНАЛІТИКА

Українські захисники збили ракету Х-59 і всі 89 ударних БПЛА в ніч на середу - командувач ПС Олещук

09:56 31.07.2024 |

Політика

 

Сили оборони України в ніч на 31 липня збили 89 БПЛА "Shahed-131/136" із 89, які використовували російські окупанти для удару по території України, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"У ніч на 31 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БПЛА типу "Shahed" із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основний напрямок удару - Київщина!", - повідомив Олещук у фейсбуці.

Він наголосив, що це була одна з наймасованіших атак ударних БПЛА "Shahed-131/136". Таку саму кількість "шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року.

"Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників. Із 89 ударних БПЛА "Shahed-131/136", виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних сил, збито всі 89!", - зазначив командувач ПС ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи всіх сил оборони України, тактична авіація Повітряних сил і армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил.

Також Сили оборони збили керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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