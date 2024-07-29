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АНАЛІТИКА

Times дізналося, чому Британія не дозволяє Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ

 

Британія не дозволила Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. Для цього потрібна згода деяких країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Видання зазначає, що політика уряду Британії щодо використання ЗСУ наданої зброї стала дуже заплутаною. Настільки заплутаною, що навіть президент України Володимир Зеленський відчув збентеження на зустрічі з новим британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, яка пройшла цього місяця.

Зокрема, Стармер заявив про готовність послабити обмеження на використання британських ракет Storm Shadow Україною. Однак пізніше Міноборони Британії заявило, що фактично не давало такого дозволу.

Це пов'язано з тим, що перед ухваленням такого рішення Британія мала узгодити його з Францією. Джерела The Times пояснили, що Франція разом із Британією виробляє цей тип ракет і є важливим союзником НАТО.

У зв'язку з цим Великобританія не може приймати рішення в односторонньому порядку з питань, які можуть допомогти спричинити ескалацію конфлікту з Росією. Наразі поки що не ясно, чи є юридичні підстави для отримання дозволу від Франції та інших союзників.

За словами одного з джерел The Times, Британія вже направила запити до своїх союзників і чекає на відповідь, перш ніж обговорювати це питання з Україною.

Передісторія в деталях

На саміті НАТО у Вашингтоні, який проходив з 9 по 11 липня, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час спілкування з пресою висловив згоду, що Україна повинна сама вирішити, як їй використовувати ракети Storm Shadow.

Цього ж дня, 10 липня, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Велика Британія дозволила використовувати цей тип ракет для ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації.

Однак, через два дні Міністерство оборони Британії уточнило, що не давало таких дозволів. У відомстві заявили, що політика уряду «не змінилася» щодо розгортання ракет дальнього радіусу дії, незважаючи на коментарі Стармера.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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