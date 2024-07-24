Китай продовжить гуманітарну допомогу Україні й відіграватиме конструктивну роль для припинення вогню - МЗС

Китай приділяє пильну увагу гуманітарній ситуації в Україні, продовжить надавати гуманітарну допомогу й готовий і надалі відігравати конструктивну роль у процесі припинення вогню, повідомляє Міністерство закордонних справ КНР за результатами переговорів його глави Ван Ї з українським колегою Дмитром Кулебою в Гуанчжоу.

Під час зустрічі з Кулебою Ван Ї зазначив, що Китай і Україна є взаємно дружніми країнами, і те, чого було досягнуто під час їхньої взаємодії, - це дружба і співпраця.

"Китай вважає, що всі конфлікти мають бути вирішені шляхом повернення за стіл переговорів, а всі суперечки - у політичний спосіб. Останнім часом російська й українська сторони тією чи іншою мірою заявили про свою готовність до переговорів. Хоча умови й час ще не дозріли, ми підтримуємо всі зусилля, що сприяють миру, і готові й надалі відігравати конструктивну роль у припиненні вогню, припиненні бойових дій і відновленні мирних переговорів. Китай занепокоєний гуманітарною ситуацією в Україні й продовжуватиме надавати їй гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Ван Ї та Кулеба в рамках переговорів також обмінялися думками з міжнародних і регіональних питань, що становлять взаємний інтерес. У МЗС КНР зазначили, що дві країни встановили стратегічне партнерство понад десять років тому, ставляться одна до одної із взаємною повагою і рівністю та постійно розвивають взаємовигідне співробітництво.

"Глави двох держав наголосили на необхідності довгострокового бачення і планування відносин між двома країнами, а також просування китайсько-українських відносин і двостороннього співробітництва. Ми маємо взяти це за основу, підтримувати спілкування й обміни, зміцнювати взаємну довіру, продовжувати традиційну дружбу, сприяти зближенню між людьми, сприяти здоровому й стабільному розвитку китайсько-українських відносин", - наголосили в китайському зовнішньополітичному відомстві.

Також у МЗС КНР зазначили, що останніми роками Китай є найбільшим торговельним партнером України і найбільшим експортером сільськогосподарської продукції. "Двостороння торгівля в першій половині цього року продемонструвала швидке зростання, що свідчить про наявність можливості й потенціалу для співпраці між двома країнами", - ідеться в повідомленні.

Також наголошується, що Китай і далі розширюватиме імпорт продовольства з України та спільно підтримуватиме безперебійну роботу логістичних коридорів і міжнародну продовольчу безпеку.

"Ми вдячні українській стороні за допомогу, надану в евакуації китайських громадян, особливо іноземних студентів, на початку конфлікту, і сподіваємося, що українська сторона й надалі вживатиме ефективних заходів для гарантування безпеки китайського персоналу та установ в Україні", - ідеться в повідомленні за результатами переговорів двох міністрів.