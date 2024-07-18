«Слуги народу» схвалили законопроєкт про пом’якшення покарання за корупцію

Верховна Рада ухвалила за основу урядовий проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості", який спростить укладання таких угод підозрюваним у корупційних злочинах.

Відповдіний законопроєкт №11340 у першому читанні підтримав 231 нардеп, повідомив заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняку Telegram.

"Попри ризики на які вказали НАБУ, САП, Антикорупційний комітет.... Коаліція протягнула через зал перше читання", - зауважив Железняк.

Раніше у НАБУ та САП підтримали висновок Антикорупційного комітету Верховної Ради щодо цього законопроєкту, у якому йдеться про наявність у ньому корупційних ризиків.

Загалом законопроєкт передбачає розширення можливостей для укладання угод про визнання винуватості для підозрюваних у корупційних злочинах та у деяких випадках дозволить призначати їм покарання, менше мінімального, передбаченого Кримінальним Кодексом.

Зокрема, законопроєкт дозволяє:

* передбачити можливість укладання угоди в особливо тяжких злочинах, віднесених до підслідності НАБУ, за умови повного або часткового відшкодування збитків;

* погоджувати сторонам угоди покарання у вигляді штрафу навіть тоді, коли він не передбачений у санкції статті;

* погоджувати сторонам угоди покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі за умов викриття іншої особи або відшкодування збитків, але це покарання доведеться відбути реально;

* дозволити звільнення від відбування покарання у звʼязку з випробуванням у разі укладення угоди. Одночасно іспитовий строк можуть збільшити до 6 років, а строк позбавлення волі, який дозволяє застосувати звільнення від нього - з 5 до 8 років;

* уможливити застосування конфіскації майна у разі, якщо особа звільняється від відбування основного покарання у звʼязку з випробуванням;

* надати можливість змінювати угоду до моменту видалення суду до нарадчої кімнати, а також подавати її до суду одноразово повторно, якщо підстави, на основі яких суд відмовив у затвердженні такої угоди, усунуто.