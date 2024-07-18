Фінансові новини
- |
- 18.07.24
- |
- 17:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
«Слуги народу» схвалили законопроєкт про пом’якшення покарання за корупцію
Верховна Рада ухвалила за основу урядовий проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості", який спростить укладання таких угод підозрюваним у корупційних злочинах.
Відповдіний законопроєкт №11340 у першому читанні підтримав 231 нардеп, повідомив заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняку Telegram.
"Попри ризики на які вказали НАБУ, САП, Антикорупційний комітет.... Коаліція протягнула через зал перше читання", - зауважив Железняк.
Раніше у НАБУ та САП підтримали висновок Антикорупційного комітету Верховної Ради щодо цього законопроєкту, у якому йдеться про наявність у ньому корупційних ризиків.
Загалом законопроєкт передбачає розширення можливостей для укладання угод про визнання винуватості для підозрюваних у корупційних злочинах та у деяких випадках дозволить призначати їм покарання, менше мінімального, передбаченого Кримінальним Кодексом.
Зокрема, законопроєкт дозволяє:
* передбачити можливість укладання угоди в особливо тяжких злочинах, віднесених до підслідності НАБУ, за умови повного або часткового відшкодування збитків;
* погоджувати сторонам угоди покарання у вигляді штрафу навіть тоді, коли він не передбачений у санкції статті;
* погоджувати сторонам угоди покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі за умов викриття іншої особи або відшкодування збитків, але це покарання доведеться відбути реально;
* дозволити звільнення від відбування покарання у звʼязку з випробуванням у разі укладення угоди. Одночасно іспитовий строк можуть збільшити до 6 років, а строк позбавлення волі, який дозволяє застосувати звільнення від нього - з 5 до 8 років;
* уможливити застосування конфіскації майна у разі, якщо особа звільняється від відбування основного покарання у звʼязку з випробуванням;
* надати можливість змінювати угоду до моменту видалення суду до нарадчої кімнати, а також подавати її до суду одноразово повторно, якщо підстави, на основі яких суд відмовив у затвердженні такої угоди, усунуто.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Між Україною та Чехією підписано 10-річну двосторонню безпекову угоду
|Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії
|Уряд готує великий пакет збільшення податків
|«Слуги народу» схвалили законопроєкт про пом’якшення покарання за корупцію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Байден захворів на COVID-19
|ЄС попередньо схвалив виділення Україні 4,22 млрд євро фінансової підтримки
|Електронне бронювання в «Дії» запущено
|НАТО призначив спецпредставника в Україні
|Європарламент засудив візит Орбана до РФ - резолюція
|Екс-розвідник Червінський вийшов з СІЗО
Бізнес
|Apple відкрила свою платіжну технологію Apple Pay для конкурентів в ЄС
|Компанія OnePlus офіційно представила смартфон OnePlus Nord 4: суцільнометалевий корпус, Snapdragon 7+ Gen 3 і батарея 5500 мАг
|Intel інвестує у ШІ-стартапи КНР на тлі технологічної гонки Китаю та США
|BMW презентував новий M5 потужністю 727 к.с.
|X перебуває під слідством з боку ЄС через сині галочки та рекламу
|OpenAI працює над більш просунутою моделлю ШІ, здатною міркувати та проводити «глибокі дослідження»
|Українська гра ZOMBIE RAID: No One Survives вийшла у Дочасному доступі Steam