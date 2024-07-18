Рада підвищила акцизи на пальне

Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №11256-2 про підвищення ставок акцизного податку на пальне до рівня, встановленого в Євросоюзі. За нього проголосував 231 депутат, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зараз ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю - 139,5 євро, автогазу - 52 євро, альтернативного палива - 162 євро.

Відповідно до положень європейської директиви №2003/96/ЄС, мінімальні ставки акцизного податку мають становити: для бензину - 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального - 330 євро за 1000 літрів, а для скрапленого газу - 125 євро за 1000 кілограмів (орієнтовно 68 євро за 1000 літрів).

Підвищення акцизів до цих показників буде розтягнуте в часі на п'ять років, починаючи з 1 вересня 2024 року.





Графік підвищення ставок акцизного податку на пальне (євро за 1000 літрів) Паливо І півр. 2024 З 1 вересня 2024 2025 2026 2027 2028 Бензин 213,5 242,6 271,7 300,8 329,9 359 ДП 139,5 177,6 215,7 253,8 291,9 330 Автогаз 52 148 173 198 223 250 Альтернативне паливо 162 184,08 206,16 228,24 250,32 272,4



