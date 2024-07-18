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Рада підвищила акцизи на пальне
11:56 18.07.2024 |
Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №11256-2 про підвищення ставок акцизного податку на пальне до рівня, встановленого в Євросоюзі. За нього проголосував 231 депутат, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Зараз ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю - 139,5 євро, автогазу - 52 євро, альтернативного палива - 162 євро.
Відповідно до положень європейської директиви №2003/96/ЄС, мінімальні ставки акцизного податку мають становити: для бензину - 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального - 330 євро за 1000 літрів, а для скрапленого газу - 125 євро за 1000 кілограмів (орієнтовно 68 євро за 1000 літрів).
Підвищення акцизів до цих показників буде розтягнуте в часі на п'ять років, починаючи з 1 вересня 2024 року.
|Графік підвищення ставок акцизного податку на пальне (євро за 1000 літрів)
|Паливо
|І півр. 2024
|З 1 вересня 2024
|2025
|2026
|2027
|2028
|Бензин
|213,5
|242,6
|271,7
|300,8
|329,9
|359
|ДП
|139,5
|177,6
|215,7
|253,8
|291,9
|330
|Автогаз
|52
|148
|173
|198
|223
|250
|Альтернативне паливо
|162
|184,08
|206,16
|228,24
|250,32
|272,4
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