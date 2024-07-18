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АНАЛІТИКА

Рада підвищила акцизи на пальне

 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №11256-2 про підвищення ставок акцизного податку на пальне до рівня, встановленого в Євросоюзі. За нього проголосував 231 депутат, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зараз ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю - 139,5 євро, автогазу - 52 євро, альтернативного палива - 162 євро.

Відповідно до положень європейської директиви №2003/96/ЄС, мінімальні ставки акцизного податку мають становити: для бензину - 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального - 330 євро за 1000 літрів, а для скрапленого газу - 125 євро за 1000 кілограмів (орієнтовно 68 євро за 1000 літрів).

Підвищення акцизів до цих показників буде розтягнуте в часі на п'ять років, починаючи з 1 вересня 2024 року.


Графік підвищення ставок акцизного податку на пальне (євро за 1000 літрів)
ПаливоІ півр. 2024З 1 вересня 20242025202620272028
Бензин213,5242,6271,7300,8329,9359
ДП139,5177,6215,7253,8291,9330
Автогаз52148173198223250
Альтернативне паливо162184,08206,16228,24250,32272,4
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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