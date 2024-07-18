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АНАЛІТИКА

Байден захворів на COVID-19

 

Білий дім виступив із заявою про те, що чинний президент США Джо Байден отримав позитивний тест на COVID-19 та завдяки вакцинації відчуває лише легкі симптоми.

Про це заявила в середу речниця адміністрації президента США Карін Жан-П'єр, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні, після свого першого заходу в Лас-Вегасі, президент Байден отримав позитивний результат на COVID-19. Він вакцинований, у тому числі повторно, та відчуває легкі симптоми»,- зауважила представниця Білого дому.

Вона також зазначила, що президент повернеться до резиденції в штаті Делавер, де виконуватиме свої обов'язки в самоізоляції. При цьому в адміністрації постійно повідомлятимуть про стан здоров'я Джо Байдена.

У цьому зв'язку Білий дім оприлюднив доповідь президентського лікаря, який зазначив, що Байден відчуває симптоми захворювання верхніх дихальних шляхів, у тому числі нежить та кашель, а також загальний хворобливий стан.

Як повідомлялося, пік захворювань на COVID-19 упродовж останнього тижня зафіксований у кількох американських штатах.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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