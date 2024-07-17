Безугла з другої спроби вийшла з фракції «Слуга Народу»

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що знову подала заяву на вихід із парламентської фракції "Слуга Народу". Перший віцеспікер Верховної Ради вже зачитав її заяву.

Про вихід депутатка написала у фейсбуці.

Вона пояснила своє рішення Безугла пояснила тим, що "не розуміє" пріоритети колег по Комітету з питань нацбезпеки та оборони, а також звинуватила депутатів фракції в тому, що вони "підкилимно об'єднуються з опозицією в питаннях саботажу".

Крім того, Безугла каже, що комітет "задавнив" деякі критичні реформи" - зокрема ті, що планували схвалити ще у 2019 році.

"Після мого вже відкритого конфлікту з Комітетом на ґрунті критики військового керівництва і закону про мобілізацію найбільші атаки я мала від членів «рідної» фракції. Отже, беручи до уваги вищезазначену ситуацію, що склалася, більше не маю моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально. Надіслала заяву про вихід з парламентської фракції «Слуга Народу». Остаточно. Заяву мають зачитати цього тижня", - написала депутатка у фейсбуці.

Безугла також зазначила, що їй "важко пробитися до президента", аби повідомити про "очевидні проблеми у війську".









Безугла у 2019 році була обрана народною депутаткою по 217 мажоритарному округу (Оболонський район Києва). Відповідно, вона не втратить мандат після виходу з фракції.

* 5 січня оборонний комітет вирішив усунути Безуглу з посади заступниці його голови. Безугла назвала це репресіями і сказала, що "зроблено все було максимально підступно". Регламентний комітет рекомендував депутатам визначити щодо усунення Безуглої шляхом голосування в залі.

* 10 січня спікер парламенту Руслан Стефанчук відмовився вносити до порядку денного питання щодо Безуглої. Депутати навіть блокували трибуну з вимогою розглянути її відкликання, але результату це не дало - Стефанчук закрив засідання.

* Наступного дня після цього Безугла оголосила, що написала заяву на вихід із фракції та партії.

* 16 січня Стефанчук знову відмовився вносити до порядку денного зняття Безуглої.

* У лютому Безугла вийшла з партії "Слуга народу". Водночас у Верховній Раді не вистачило голосів для винесення в залу постанови про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету національної безпеки і оборони. Голосів забракло попри домовленості на погоджувальній раді.

* 15 липня Безуглу зняли з посади голови підкомітету Ради з нацбезпеки. При цьому вона залишається заступницею голови Комітету.