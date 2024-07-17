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АНАЛІТИКА

Безугла з другої спроби вийшла з фракції «Слуга Народу»

12:54 17.07.2024 |

Політика

 

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що знову подала заяву на вихід із парламентської фракції "Слуга Народу". Перший віцеспікер Верховної Ради вже зачитав її заяву.

Про вихід депутатка написала у фейсбуці.

Вона пояснила своє рішення Безугла пояснила тим, що "не розуміє" пріоритети колег по Комітету з питань нацбезпеки та оборони, а також звинуватила депутатів фракції в тому, що вони "підкилимно об'єднуються з опозицією в питаннях саботажу".

Крім того, Безугла каже, що комітет "задавнив" деякі критичні реформи" - зокрема ті, що планували схвалити ще у 2019 році.

"Після мого вже відкритого конфлікту з Комітетом на ґрунті критики військового керівництва і закону про мобілізацію найбільші атаки я мала від членів «рідної» фракції. Отже, беручи до уваги вищезазначену ситуацію, що склалася, більше не маю моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально. Надіслала заяву про вихід з парламентської фракції «Слуга Народу». Остаточно. Заяву мають зачитати цього тижня", - написала депутатка у фейсбуці.

Безугла також зазначила, що їй "важко пробитися до президента", аби повідомити про "очевидні проблеми у війську".




Безугла у 2019 році була обрана народною депутаткою по 217 мажоритарному округу (Оболонський район Києва). Відповідно, вона не втратить мандат після виходу з фракції.

* 5 січня оборонний комітет вирішив усунути Безуглу з посади заступниці його голови. Безугла назвала це репресіями і сказала, що "зроблено все було максимально підступно". Регламентний комітет рекомендував депутатам визначити щодо усунення Безуглої шляхом голосування в залі.

* 10 січня спікер парламенту Руслан Стефанчук відмовився вносити до порядку денного питання щодо Безуглої. Депутати навіть блокували трибуну з вимогою розглянути її відкликання, але результату це не дало - Стефанчук закрив засідання.

* Наступного дня після цього Безугла оголосила, що написала заяву на вихід із фракції та партії.

* 16 січня Стефанчук знову відмовився вносити до порядку денного зняття Безуглої.

* У лютому Безугла вийшла з партії "Слуга народу". Водночас у Верховній Раді не вистачило голосів для винесення в залу постанови про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету національної безпеки і оборони. Голосів забракло попри домовленості на погоджувальній раді.

* 15 липня Безуглу зняли з посади голови підкомітету Ради з нацбезпеки. При цьому вона залишається заступницею голови Комітету.

За матеріалами: LB.ua
 

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