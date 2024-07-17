Прокурори не змогли забрати в оточення Татарова «недоарештовану» землю Медведчука у Києві, – Bihus.info

Правоохоронці не змогли забезпечити арешт часток Медведчука у трьох компаніях, які контролюють понад 40 га землі під забудову на Осокорках у Києві.

Згодом частки Медведчука у цих фірмах переоформили на власників, пов'язаних з оточенням заступника голови Офісу президента Олега Татарова, а правоохоронці не змогли цю зміну скасувати, йдеться у розслідуванні журналістів проєкту Bihus.info.





Ще у вересні 2023 року журналісти з'ясували, що деякі активи екснардепа-зрадника Віктора Медведчука переписали на людину, яка має зв'язки з оточенням заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Йдеться про три київські компанії - "Академ-Клуб", "Осокорки-7" і "Орєст". Вони мають довгострокові договори оренди на великі земельні ділянки загальною площею понад 40 га на Осокорках в Києві, які планували забудувати. Станом на початок повномасштабної війни співвласником всіх трьох компаній була пов'язана з Медведчуком кіпрська структура Pilawer Limited.

Виявилося, що суд арештував частки Медведчука у цих компаніях ще влітку 2022 року, але ані слідчі ДБР, ані прокурори не донесли ухвалу суду до державного реєстратора, який мав би оформити заборону вчинення з об'єктом будь-яких дій, зокрема переоформлення.

Відтак, вже у жовтні 2022 року попри арешт власник Pilawer змінився - ним став Олександр Білявський з Херсонщини, якого пов'язували з іншим співвласником вказаних трьох фірм, забудовником Вадимом Столаром.

Але за три місяці власники цих трьох фірм знову змінилися. Наприкінці 2022 року власником колишньої частки Медведчука в ТОВ "Академ-Клуб" став Петрос Тограмаджян з Болгарії, ТОВ "Осокорки-7" почав володіти Вадим Іванов з Риги, а ТОВ "Орєст" оформив на себе бізнесмен Валерій Міщенко. Зміну власності щодо всіх трьох фірм виконував один нотаріус. Це наштовхнуло журналістів на думку, що ними насправді володіє саме Міщенко. Він також став власником ТОВ "Вікторія", яке також має в оренді земельну ділянку поруч на Ососкорках і співвласником якого так само був Медведчук, але цю компанію правоохоронці навіть не просили арештувати.

Валерій Міщенко раніше фігурував у розслідуваннях щодо "Укрбуду" та заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, який раніше працював адвокатом у цій компанії. Коли власник компанії Максим Микитась потрапив за ґрати, активи з "Укрбуду" почали виводити. Власниками частини з них стали компанії колишнього тестя Олега Татарова та Людмила Міщенко з тимчасово окупованого Донецька, яка є партнеркою Валерія Міщенка. Крім того, компанія останнього була оформлена в будинку, у якому Татаров та його родичі мають нерухомість.

Після публікації журналістів про переоформлені на невідомих іноземців та людину з оточенням Татарова Офіс генпрокурора звернувся до Мін'юсту, який восени 2023 року скасував зміну власників ТОВ "Академ-Клуб", ТОВ "Осокорки-7" та ТОВ "Орєст" у 2022 році.

Але нові "власники" цих трьох компаній оскаржили відповідний наказ Мін'юсту у Господарському суді Києва, який позов задовольнив і повернув їх Тограмаджяну, Іванову і Міщенку. Суд вирішив, що Офіс генпрокурора мав би знати про зміну власників компаній ще до розслідування журналістів, тому прокурори пропустили термін для її оскарження. Крім того, суд визнав, що прокурори невідповідним чином обгрунтували скаргу до Мін'юсту, а також не довели причетність Медведчука до цих фірм.

Тим часом, на сусідній ділянці ТОВ "Вікторія" на Осокорках, яку правоохоронці так і не арештували, вже почалося будівництво ЖК Dnipro Island. Девелопером є компанія "Креатор Буд", яка вже забудовує колишню ділянку "Укрбуду", переоформлену спочатку на колишнього тестя Татарова, а згодом - на Міщенка.

Раніше журналісти зясували, що бізнес-партнер очільника Офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв з 2019 року почав активно входити в пов'язані зі Столаром та Медведчуком будівельні компанії в якості співзасновника.