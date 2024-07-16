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АНАЛІТИКА

Республіканці обрали Трампа кандидатом у президенти США

 

Дональд Трамп отримав достатню кількість голосів, щоб стати кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Експрезидента США затвердили офіційним кандидатом від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі. Трамп був очікуваним номінантом протягом декількох місяців, але саме голосування делегатів з'їзду дає йому статус офіційного кандидата.

Під час поіменного голосування голоси делегації від штату Флориди помістили Трампа на перше місце. Оголошував результати від Флориди син Трампа Ерік.

Це сталося після того, як Трамп пережив спробу замаху на нього в суботу, коли озброєний чоловік вистрілив у нього під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії.

Трамп отримав поранення в вухо, але все одно відкрив чотириденний з'їзд партії, яка обрала його своїм кандидатом у президенти.

Трамп повинен офіційно прийняти висунення від партії у своєму зверненні в прайм-тайм у четвер.

Також відомо, що Трамп обрав сенатора Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти.

З'їзд республіканців відкрився через кілька годин після того, як Дональд Трамп домігся серйозної перемоги, коли федеральна суддя відхилила одну з кримінальних справ проти Трампа.
Ключові теги: США
 

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