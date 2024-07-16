НАБУ затримало на хабарі «слугу народу» Задорожнього. Він очолює ТСК Ради з фортифікацій

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру народному депутату України IX скликання в одержанні "відкату" від голови сільської ради на Сумщині.

Підозра нардепу складена за ч. 4 ст. 368 ("Одержання неправомірної вигоди"), ч. 3 ст. 27 (організація кримінального правопорушення) та ч. 4 ст. 368 КК України, інформує пресслужба Бюро.

За даними слідства, у березні 2024 року нардеп висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області.

"Його "відкат", як з'ясували НАБУ і САП, становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4 % призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За даними слідства, йдеться загалом про суму 3,4 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші можливі учасники схеми.

Водночас правоохоронці не називають прізвища депутата. За даними джерел УП та Інтерфакс-Україна у правоохоронних органах, йдеться про члена комітету Верховної Ради України з питань бюджету, нардепу від "Слуги народу" Миколу Задорожного.

Як повідомлялося, саме Микола Задорожній очолює створену Верховною Радою травня Тимчасову спеціальну комісію щодо використання бюджетних коштів на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, а також на виготовлення та закупівлю безпілотників для Сил оборони.

До обрання депутатом від "Слуги народу" за мажоритарним округом №162 у Сумській області Задорожній працював в івент-агенції "95 кварталу" - GB Event by Kvartal 95, був відомий як шоумен, ведучий та організатор святкових заходів, учасник гумористичної групи "Брати Гагаріни", що виступала на телепроєкті "Бійцівський клуб".