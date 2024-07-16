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АНАЛІТИКА

Безуглу зняли з посади голови парламентського підкомітету

23:20 15.07.2024 |

Політика

 

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки зняв із посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю народну депутатку Мар'яну Безуглу з фракції "Слуга народу". Про це заявила в понеділок, 15 липня, сама народна депутатка.

"Реакцією Комітету на правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових сьогодні стало голосування щодо мого зняття з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. Тези: не можна дискредитувати військове керівництво, скоро комбригів будуть знімати через фейсбук тощо", - написала Безугла у Facebook.

Водночас вона заявила, що залишається заступницею голови Комітету, членкинею комітету і народною депутаткою України. Також Безугла стверджує, що Комітету нібито на практиці не існує, бо всі члени "поховалися і створили собі кишенькові підкомітети".

Безугла вийшла з партії "Слуга народу"

Восени представники різних партій Ради вимагали звільнення Безуглої через її словесні напади на Валерія Залужного, який тоді ще був головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ).

На початку року оборонний комітет рекомендував Раді відкликати Безуглу з посади заступниці його голови. Втім, на голосування питання не винесли досі.

У середині січня Безугла написала заяви на вихід з партії та фракції "Слуга народу", звинувативши ті в "слабкості". Втім, пізніше передумала, мотивувавши це тим, що не хоче "підводити у важкі часи" президента Володимира Зеленського. У лютому Безуглу виключили з партії.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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