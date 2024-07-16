Замах на Дональда Трампа: як відреагували у США

На Дональда Трампа - експрезидента та потенційного кандидата від Республіканської партії у боротьбі за пост глави США - 14 липня був вчинений замах під час його виступу на передвиборному мітингу у Батлері (штат Пенсильванія). Федеральне бюро розслідувань повідомило, що упізнало 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетел-Парку, що у штаті Пенсильванія, "як суб'єкта, причетного до замаху".

Чинний глава держави та суперник Трампа на виборах Джо Байден оперативно відреагував на повідомлення про стрілянину. "Я радий чути, що він (Трамп. - Ред.) у безпеці і в нього все добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу. Поки ми чекаємо на подальшу інформацію", - написав Байден у соцмережі X. Глава Білого дому та його дружина Джилл подякували Секретній службі США за те, що вона доставила експрезидента в безпечне місце. "В Америці немає місця такому насильству. Ми маємо об'єднатися як нація, щоб засудити це", - додав Байден.

Пізніше чинний президент провів спеціальну пресконференцію у Рехобот-Біч (штат Делавер). Мітинг Трампа був заходом, який він "мав провести мирно без будь-яких проблем", сказав Байден. Він пообіцяв поговорити з експрезидентом, і зазначив, що те, що сталося з усіма присутніми на мітингу, ретельно розслідується, а також додав, що телефоном перебуває на зв'язку з федеральними агентствами.

За даними телекомпанії CNN, невдовзі після події Байдент і Трамп провели нетривалу телефонну розмову - вперше за довгий час. "Ми повинні зробити все можливе, щоб він (цей акт. - Ред.) не призвів до нових проявів насильства", - своєю чергою зазначила віцепрезидентка США Камала Харріс.

Директорку Секретної служби США викликають до Конгресу

Заяви щодо замаху на експрезидента оприлюднили і в Конгресі: голова комітету з нагляду та підзвітності Палати представників Джеймс Комер та голова комітету нижньої палати з внутрішньої безпеки Марк Грін. "Політичне насильство в будь-яких формах - це не по-американськи і є неприйнятним. Є багато питань, і американці вимагають відповідей", - наголосив Комер.

За його словами, він запросив у Секретної служби проведення брифінгу та закликав директорку спецслужби Кімберлі Читл з'явитися на слухання у Конгресі. В офіційному запрошенні зазначається, що йдеться про добровільну присутність Читл на слуханнях комітету в повному складі 22 липня.

Агенція Reuters зазначила, що розслідування зосереджене і на тому, як стрілець зміг непомітно пробратися на дах будівлі, звідки він вів вогонь.

Спікер Палати представників: Обстановка в США загострена

Спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон в інтерв'ю програмі Today телеканалу NBC констатував, що політична ситуація в країні "розжарена". Джонсон висловив думку, що "в історії Америки немає фігури - принаймні в сучасну епоху, можливо, з часів (16-го президента США Авраама. - Ред.) Лінкольна, - яку б так очорняли та переслідували ЗМІ, голлівудська еліта, політичні діячі і навіть правова система".

Він закликав американців "знизити градус риторики". "Ми можемо вести палкі політичні дискусії та дебати, але не потрібно переходити на особистості, і ми не повинні піддавати людей нападкам", - наголосив Джонсон. Політик додав, що одразу після стрілянини відправив Трампу текстове повідомлення.

Згідно зі звітом Дослідницької служби Конгресу США за 2008 рік, прямі напади на президентів, обраних президентів та кандидатів в історії Сполучених Штатів відбувалися 15 разів, п'ять із них закінчилися смертю. Так, внаслідок замахів загинули чотири глави держави - Лінкольн, Джеймс Гарфілд, Вільям Мак-Кінлі та Джон Кеннеді.

"Дякую Богу за те, що колишній президент Трамп у безпеці", - у свою чергу зазначила колишня спікерка Палати представників США, демократка Ненсі Пелосі. Її чоловік Пол був тяжко поранений у 2022 році, коли нападник з молотком увірвався до її резиденції у Сан-Франциско у її пошуках.

Прокоментував замах і сам Трамп: "Ми не боятимемось і залишимося стійкими в нашій вірі і непохитними перед злом". "Ми молимося про одужання тих, хто був поранений, і зберігаємо в наших серцях пам'ять (про загиблого. - Ред.)", - додав він. Дружина Трампа Меланія назвала злочинця "чудовиськом". Експрезидент отримав легку травму - поранення вуха. Нападника Томаса Метью Крукса, за даними влади, застрелив снайпер Секретної служби США. Один учасник мітингу був убитий, ще двоє отримали тяжкі поранення.

Демократ Сандерс: Політика має бути нудною

Сенатор-демократ від штату Вермонт Берні Сандерс, який боровся за участь у виборах президента у 2016 та 2020 роках, заявив в ефірі NBC News, що "різкій риториці" не місце у політиці. Звернувшись до ведучої Крістен Велкер, він додав: "Знаєте, Крістен, у певному сенсі політика має бути нудною".

Незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді закликав до єдності перед виборами. "Зараз настав час для кожного американця, який любить нашу країну, відійти від розколу, відмовитися від будь-якого насильства і об'єднатися у молитві за президента Трампа та його родину", - написав він у соцмережі X. Дядько Кеннеді-молодшого був убитий під час президентської кампанії 1968 року.

"Піднятий кулак Трампа стане символом з'їзду республіканців"

15 липня у Мілуокі (штат Вісконсин) розпочнеться з'їзд Республіканської партії, на якому Дональда Трампа офіційно висунуть кандидатом у президенти. Багаторічний стратег республіканців Майк Мерфі вже зазначив, що "піднятий кулак (Трампа. - Ред.) стане культовим символом з'їзду". За його словами, політтехнологи, які готуються до заходу, вже заявили, що через замах акцент буде зроблено на тому, як зробити Америку "безпечною" та "сильною".

Навколо Трампа, ймовірно, буде продемонстроване згуртування у найближчих опитуваннях, а незалежні виборці, найімовірніше, схиляться у його бік, пише видання Politico. "Щодо Трампа буде виявлено старе добре американське співчуття", - припустив Мерфі.

У Мілуокі посилюють заходи безпеки

Тим часом уже стало відомо, що служби безпеки приведені у стан підвищеної готовності напередодні з'їзду. У новому звіті про оцінку загроз ідеться, що подібні заходи є "привабливими цілями для внутрішніх насильницьких екстремістів, іноземних терористів та злочинців-одинаків, які прагнуть порушити демократичні інститути або викликати "суспільний хаос".

Секретна служба США координує дії з поліцейським управлінням Мілуокі, а також поліцією штату Вісконсин задля гарантування безпеки з'їзду.