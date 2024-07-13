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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Донори заморозили $90 млн на кампанію Байдена, поки він не знімається з виборів

 

Окремі великі донори Демократичної партії США вирішили заморозити свої пожертви на суму близько 90 мільйонів доларів, поки Джо Байден відмовляється знімати свою кандидатуру з президентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це The New York Times розповіли два поінформовані джерела.

Заморожені внески мали бути скеровані до Байденового Future Forward, "комітету політичної дії" (PAC) - це звільнені від оподаткування організації, які використовують політики у США для фінансування кампаній.

За даними NYT, деякі серед заморожених сум є "восьмизначними", тобто перевищують десять мільйонів доларів.

З початку виборчої кампанії Future Forward уже виділила 250 мільйонів доларів на телевізійну та цифрову рекламу на користь Байдена, тож замороження фінансування є відчутним ударом по його кампанії.

Про нього стало відомо в той час, коли деякі радники з оточення президента США обговорюють, як переконати його вийти з перегонів. Водночас сам він відкидає спекуляції стосовно власного віку та здоров'я.

Сумніви про доцільність балотування Байдена на другий термін почали наростати після його теледебатів із Дональдом Трампом на CNN, на яких він виглядав вкрай втомленим.
Ключові теги: США
 

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