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У Гаазі почали роботу над створенням комісії для відшкодування збитків, що має сплатити РФ
16:55 12.07.2024 |
В Гаазі 9-10 липня відбулася перша підготовча зустріч щодо створення комісії з розгляду заяв для України, поданих у Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України.
Про це повідомили на офіційному сайті Реєстру збитків, пише "Європейська правда".
Комісія з розгляду заяв - це орган, який буде уповноважений розглядати подані та внесені до Реєстру збитків для України заяви про відшкодування, оцінювати такі заяви та докази, та призначати суму компенсації до виплати в кожному конкретному випадку.
Учасники зустрічі обговорили різні моделі створення комісії з розгляду заяв для України, в тому числі щодо форми необхідного міжнародного інструмента, способів організації та управління комісією, а також вимог щодо її незалежності та неупередженості.
Реєстр збитків для України розпочав свою роботу 2 квітня 2024 року, відкривши прийом заяв через електронну систему "Дія" у першій категорії, пов'язаній з пошкодженням та знищенням житла.
Зустріч організували Реєстр збитків для України у співпраці з Міністерством закордонних справ Нідерландів, ОПУ та Міністерством закордонних справ України.
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