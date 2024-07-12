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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ГА ООН ухвалила резолюцію України щодо ядерної безпеки

 

В ухваленій 11 липня Генеральною Асамблеєю ООН резолюції міститься вимога негайно вивести російські війська із Запорізької АЕС та інший несанкціонований персонал, та повернути контроль над станцією Україні.

"(Асамблея) закликає Російську Федерацію, поки вона не поверне Запорізьку атомну електростанцію... забезпечити Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) підтримку та допомогу Місії Запоріжжя своєчасним і повним доступом до всіх важливих зон на станції для ядерної безпеки та безпеки, щоб дозволити Агентству повністю звітувати про ситуацію з ядерною безпекою та захищеністю на майданчику", - йдеться в резолюції.

Проект резолюції був поданий Україною, його підтримали ще понад 50 країн, у тому числі Франція, Німеччина та США.

Відповідний документ схвалили на голосуванні 99 держав, утрималися 60, а проти були 9. Серед тих, хто на голосуванні був проти резолюції, такі країни як Білорусь, Бурунді, КНДР, Куба, Малі, РФ, Сирія, Нікарагуа та Еритрея.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Нагадаємо, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку вторгнення в Україну у 2022 році. Вони перетворили станцію на військовий об'єкт, розмістивши там солдатів і техніку, а також замінували територію.

Раніше повідомлялося, що українська розвідка зафіксувала використання дронів-камікадзе над ядерними реакторами Запорізької АЕС. Нещодавно окупанти заявили про чергову "атаку дронів" на ЗАЕС, звинувачуючи в цьому Україну.

Додамо, що станція неодноразово переживала блекаути, і в "Енергоатомі" попереджають, що закінчення палива в генераторах Запорізької АЕС може призвести до катастрофи, подібної до Фукусіми.

Також повідомлялося, що 11 липня постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Генасамблея ООН винесе на розгляд підготовлений Україною проект резолюції щодо ядерної безпеки. Його готові підтримати ще десятки країн.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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