Більше 20 країн та Євросоюз підписали Український договір

На завершення 75-го саміту НАТО у Вашингтоні у четвер, 11 липня, більше 20 країн, а також Європейський союз підписали Український договір (Ukraine Compact).

Як пояснюється на сайті Єврокомісії, його метою є координація та прискорення колективних зусиль щодо задоволення потреб України у сфері безпеки. Документ став доповненням до Спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі у 2023 році. На сайті Єврокомісії серед підписантів вказані 24 країни, зокрема Україна, Німеччина, Франція, Іспанія та низка інших держав ЄС, а також Японія, Канада та США.

"Цим Договором ми заявляємо про наші незмінні наміри та зобов'язання щодо забезпечення того, аби Україна могла успішно захищати свою свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність сьогодні і стримувати акти агресії в майбутньому", - наголошується в документі.

Зобов'язання країн, які долучилися до Договору

Країни-учасниці Договору щодо України взяли на себе зобов'язання "підтримувати невідкладні потреби України в галузі оборони та безпеки", зокрема шляхом постійного надання допомоги та навчання у сфері безпеки, сучасного військового обладнання та необхідної економічної підтримки.

Інше зобов'язання, закріплене у Договорі, передбачає, що "у разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну після завершення поточних бойових дій, оперативно та колективно скликати нараду на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків щодо підтримки України у реалізації її права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН, включно з наданням оперативної та сталої допомоги у сфері безпеки та покладання економічних та інших витрат на Росію".

"У короткостроковій перспективі ми продовжуватимемо забезпечувати Україну зброєю , боєприпасами та навчанням, необхідними для відсічі російським військам. У середньостроковій перспективі допоможемо створити сили й можливості для захисту України та стримування подальшої агресії", - заявив під час ухвалення Договору президент США Джо Байден, якого цитує пресслужба Офісу президента України. Американський президент наголосив, що у разі спроби Росії знову напасти після закінчення війни, усі країни, які ухвалили цей документ, підтримають Україну.

"Український договір виводить наші відносини на новий рівень. Вагоме досягнення для України та всіх нас", - наголосив президент України Володимир Зеленський.

Засудження агресії Росії проти України

Учасники Договору в тексті документа наголошують на непохитній відданості вільній, незалежній, демократичній та суверенній Україні, здатній захистити себе та стримати майбутню агресію, і підтверджують "суверенне право України обирати свої власні механізми безпеки, а також політичні, соціальні, економічні та культурні системи".

"Незаконне і неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою міжнародному миру і безпеці, є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту Організації Об'єднаних Націй (ООН), і несумісне з нашими безпековими інтересами", - йдеться далі в документі.

Спільна декларація про підтримку України 2023 року

У 2023 році на полях саміту НАТО у Вільнюсі була опублікована Спільна декларація про підтримку України, яка передбачала, серед іншого, укладання двосторонніх угод з безпеки між Україною та учасниками Декларації.

Загалом Україна підписала вже 23 двосторонні безпекові угоди: із Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом та Румунією.