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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Залужний приступив до роботи посла України у Великобританії
23:59 11.07.2024 |
Колишній головнокомандувач Збройних Сил генерал Валерій Залужний заявив, що вручив вірчі грамоти у Великій Британії та офіційно почав роботу послом у цій країні.
Про це він написав у Telegram-каналі, пише "Європейська правда".
Залужний зазначив, що вручив копії вірчих грамот віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при королівському палаці Британії, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу британського МЗС Вікторії Басбі.
"Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності посольства", - додав він.
Про те, що колишній головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний може стати новим українським послом у Великій Британії, у МЗС повідомили 7 березня. 9 травня Володимир Зеленський офіційно призначив Залужного своїм указом.
Напередодні ЗМІ повідомили, що Валерій Залужний уже прибув до Лондона.
Нагадаємо, посольство України в Британії залишалось без очільника з літа 2023 року.
Попереднім послом був ексголова МЗС Вадим Пристайко, якого Зеленський призначив 20 липня 2020 року. Його звільнили у липні 2023-го після коментаря Пристайка в бік Зеленського про "нездоровий сарказм".
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