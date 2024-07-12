CNN: США і Німеччина зірвали план РФ вбити главу Rheinmetall

Спецслужби США та Німеччини зірвали замах на життя генерального директора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Папперґера (Armin Papperger), який готувався Росією. Про це повідомила у четвер, 11 липня, американська медіакомпанія CNN

із посиланням на п'ять джерел у спецслужбах та органах влади США й інших країн Заходу.

За словами співрозмовників CNN, змова проти Папперґера була однією з серії замахів, що планувалися Кремлем, на керівників оборонної промисловості в Європі, які підтримують Україну. При цьому план вбивства гендиректора Rheinmetall був найбільше продуманим і підготовленим.

Дізнавшись про нього, американська розвідка проінформувала Німеччину, служби безпеки якої змогли захистити Папперґера та зірвати замах. Високопосадовець уряду ФРН підтвердив, що офіційний Берлін був попереджений США про змову.

Наразі не відомо, чи планували росіяни самі здійснити замах, чи найняти третіх осіб.

Росія саботує військову підтримку України

Rheinmetall - найбільший та найуспішніший німецький виробник артилерійських снарядів калібру 155 мм, а також низки інших боєприпасів і озброєнь. Найближчими тижнями компанія відкриє завод з виробництва бронетехніки на території України, що, за словами одного з джерел, знайомого з розвідувальними даними, викликає глибоке занепокоєння у Росії.

Джерела CNN також підтверджують, що за останні пів року Росія посилила диверсійну кампанію проти Європи та США. Вона наймає людей для різних акцій: від підпалу складів, пов'язаних із постачанням озброєнь Україні, до дрібних актів вандалізму. Ці дії спрямовані на те, аби перешкодити надходженню зброї з Заходу в Україну та підірвати громадську підтримку України.

Диверсії РФ перетинають небезпечну межу

За оцінками посадовців Північноатлантичного альянсу (НАТО), низка російських дій, про які раніше не повідомлялося, вже виходять за рамки "гібридної" кампанії та заходів, які класифікують "нижче порогу збройного конфлікту", зокрема у Східній Європі.

"Ми бачимо саботаж, ми бачимо змови з метою вбивства, ми бачимо підпали. Ми бачимо речі, де йдеться про людські життя. Я впевнений, що ми спостерігаємо кампанію таємного саботажу з боку Росії, яка має стратегічні наслідки", - заявив високопосадовець НАТО.

У Білому домі прямо не підтвердили повідомлення про те, що Росія готувала замах на главу Rheinmetall, але заявили, що Вашингтон дуже серйозно ставиться до російської диверсійної діяльності.

У травні в Польщі затримали дев'ятьох осіб за підозрою у скоєнні диверсій на замовлення російських спецслужб, зокрема побиттів, підпалів і спроб підпалу. Низка диверсій відбувалася також у Литві, Латвії та Швеції.

Місяцем раніше в Польщі затримали підозрюваного в сприянні спецслужбам РФ у підготовці можливого замаху на президента України Володимира Зеленського.

Також у квітні в Німеччині затримали двох чоловіків, підозрюваних в підготовці диверсій на замовлення спецслужб РФ, спрямованих на перешкоджання передачі допомоги Україні.