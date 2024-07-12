США оголосили пакет допомоги Україні на $225 млн із ЗРК Patriot

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету військової допомоги для України. Туди увійшло ППО Patriot та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Як розповіли у адміністрації Байдена, орієнтовна вартість пакету допомоги становить 225 мільйонів доларів. Цей пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення її потреб, зокрема: системи протиповітряної оборони та перехоплювачі, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкові озброєння.

Що увійшло в допомогу:

* одна батарея Patriot;

* боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

* зенітні ракети Stinger;

* боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

* 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

* обладнання і ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби, і ракети з проводовим наведенням;

* протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

* боєприпаси для стрілецької зброї;

* боєприпаси для підриву; та

* запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

