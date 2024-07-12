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США оголосили пакет допомоги Україні на $225 млн із ЗРК Patriot
23:48 11.07.2024 |
Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету військової допомоги для України. Туди увійшло ППО Patriot та боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Як розповіли у адміністрації Байдена, орієнтовна вартість пакету допомоги становить 225 мільйонів доларів. Цей пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення її потреб, зокрема: системи протиповітряної оборони та перехоплювачі, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкові озброєння.
Що увійшло в допомогу:
* одна батарея Patriot;
* боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
* зенітні ракети Stinger;
* боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
* 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
* обладнання і ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби, і ракети з проводовим наведенням;
* протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
* боєприпаси для стрілецької зброї;
* боєприпаси для підриву; та
* запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
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