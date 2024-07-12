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АНАЛІТИКА

Австралія оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні на $170 млн

 

Уряд Австралії оголосив про найбільший із початку повномасштабного вторгнення РФ пакет військової допомоги Україні на суму близько AUD 250 млн, що еквівалентно приблизно 169 млн доларів США.

Згідно з повідомленням на сайті австралійського уряду, на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Річард Марлз зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та партнерами з Індо-Тихоокеанської четвірки, де він підтвердив прихильність Австралії підтримці України в її захисті від незаконного і аморального вторгнення РФ.

Зазначається, що оголошений пакет військової допомоги містить: ракети ППО; озброєння класу "повітря-земля", включно з керованою зброєю; протитанкову зброю; боєприпаси для артилерії, мінометів, гармат і стрілецької зброї; партію взуття, яка дасть змогу чоловікам і жінкам Збройних сил України продовжувати свою життєво важливу роботу на передовій.

"Сьогоднішня заява уряду Австралії збільшує військову допомогу Австралії Україні до більш ніж 1,1 млрд доларів від початку повномасштабного вторгнення Росії, а загальний обсяг допомоги перевищив 1,3 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

Австралія також долучиться до нової ініціативи НАТО з безпеки та навчання для України як оперативний партнер. Це є доповненням до підготовки українських новобранців, яку проводять військовослужбовці Австралійських сил оборони в Сполученому Королівстві в межах Operation KUDU.

Під час свого візиту до Вашингтона заступник прем'єр-міністра також долучився до інших партнерів у підписанні Меморандуму про взаєморозуміння щодо коаліції дронів. Це слідує за зобов'язанням уряду Австралії в розмірі AUD30 млн надати Україні безпілотники в межах коаліції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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