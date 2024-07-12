Данія має віддати Україні всі свої системи ППО, - прем'єр Фредеріксен

Україні необхідно надати всі системи протиповітряної оборони, які зараз є у розпорядженні Данії.

Про це під час саміту НАТО заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Вона нагадала, що раніше Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію. Це зробили, оскільки українські захисники "застосовують її краще, ніж у Данії".

"І зараз ми повинні зробити те саме з протиповітряною обороною", - додала глава датського уряду.

Рішення Данії щодо артилерії

Нагадаємо, Данія від початку повномасштабної війни в Україні надає українським військовим техніку для захисту від росіян. Це стосується й артилерії.

Прем'єр Метте Фредеріксен заявляла про те, що її країна надала Україні всю свою артилерію, ще в лютому цього року. Вона закликала інші країни Заходу також передавати бійцям ЗСУ техніку, яка є на складах.

Після цього видання Defense Express уточнювало, що йдеться про всі 19 САУ Caesar, які мала Данія. Натомість країна закупила ізраїльські САУ Atmos.

До речі, у березні цього року данська влада анонсувала черговий пакет допомоги Україні, який передбачав виділення грошей на закупівлю САУ Caesar.