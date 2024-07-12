Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Данія має віддати Україні всі свої системи ППО, - прем'єр Фредеріксен

 

Україні необхідно надати всі системи протиповітряної оборони, які зараз є у розпорядженні Данії.

Про це під час саміту НАТО заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Вона нагадала, що раніше Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію. Це зробили, оскільки українські захисники "застосовують її краще, ніж у Данії".

"І зараз ми повинні зробити те саме з протиповітряною обороною", - додала глава датського уряду.

Рішення Данії щодо артилерії

Нагадаємо, Данія від початку повномасштабної війни в Україні надає українським військовим техніку для захисту від росіян. Це стосується й артилерії.

Прем'єр Метте Фредеріксен заявляла про те, що її країна надала Україні всю свою артилерію, ще в лютому цього року. Вона закликала інші країни Заходу також передавати бійцям ЗСУ техніку, яка є на складах.

Після цього видання Defense Express уточнювало, що йдеться про всі 19 САУ Caesar, які мала Данія. Натомість країна закупила ізраїльські САУ Atmos.

До речі, у березні цього року данська влада анонсувала черговий пакет допомоги Україні, який передбачав виділення грошей на закупівлю САУ Caesar.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,8823
  0,1677
 0,41
EUR
 1
 44,3818
  0,3042
 0,69

Курс обміну валют на вчора, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4629  0,03 0,07 41,0775  0,05 0,13
EUR 43,8400  0,07 0,17 44,5954  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8300  0,16 0,41 40,8600  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес