Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна та Румунія підписали угоду про гарантії безпеки

 

Президент України Володимир Зеленський та його румунський колега Клаус Йоханніс підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Згідно з договором, Румунія:

* надасть Україні систему Patriot;
* підтримуватиме Київ з тією ж динамікою, що й упродовж 2022-2024 років;
* сприятиме швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України.

"Особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти Європейського союзу (ЄС) і НАТО", - додає Офіс президента.

Зокрема Бухарест допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів й надаватиме підтримку оборонній промисловості нашої країни.

Також є блоки в угоді, які стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України.

Гарантії безпеки України

Україна підписала угоду про двосторонні безпекові угоди вже з 23 країнами. Договір передбачає широкий спектр заходів підтримки Києва. Зокрема у військовій, економічній та гуманітарній сферах. Також є окремі пункти, втім, усе залежить від спроможностей партнера.

27 червня України підписала договори з ЄС, Литвою та Естонією. Вчора ж, 11 липня, угоду було укладено з Люксембургом.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Румунія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,8823
  0,1677
 0,41
EUR
 1
 44,3818
  0,3042
 0,69

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4629  0,03 0,07 41,0775  0,05 0,13
EUR 43,8400  0,07 0,17 44,5954  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8300  0,16 0,41 40,8600  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес