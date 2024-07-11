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Україна та Румунія підписали угоду про гарантії безпеки
18:27 11.07.2024 |
Президент України Володимир Зеленський та його румунський колега Клаус Йоханніс підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Згідно з договором, Румунія:
* надасть Україні систему Patriot;
* підтримуватиме Київ з тією ж динамікою, що й упродовж 2022-2024 років;
* сприятиме швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України.
"Особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти Європейського союзу (ЄС) і НАТО", - додає Офіс президента.
Зокрема Бухарест допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів й надаватиме підтримку оборонній промисловості нашої країни.
Також є блоки в угоді, які стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України.
Гарантії безпеки України
Україна підписала угоду про двосторонні безпекові угоди вже з 23 країнами. Договір передбачає широкий спектр заходів підтримки Києва. Зокрема у військовій, економічній та гуманітарній сферах. Також є окремі пункти, втім, усе залежить від спроможностей партнера.
27 червня України підписала договори з ЄС, Литвою та Естонією. Вчора ж, 11 липня, угоду було укладено з Люксембургом.
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