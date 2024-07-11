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АНАЛІТИКА

Кілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні в Польщі - глава МЗС Сікорський

 

Кілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні (новому добровольчому військовому підрозділі) в Польщі, повідомив міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

"У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими", - розповів він на NATO Public Forum у Вашингтоні, де проходить саміт НАТО.

Сікорський зазначив, що тому Польща займеться навчанням та екіпіруванням, а потім добровольці будуть надані Україні як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації.

"Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад", - заявив міністр.

Як повідомлялося, Угода про гарантії безпеки, підписана між Україною та Польщею, передбачає створення в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців. За словами президента України Володимира Зеленського, кожен такий громадянин України, який вирішить увійти до лав добровольчого легіону, зможе підписати контракт зі Збройними силами України.

Зі свого боку міністр оборони Рустем Умеров закликав усіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону - спеціального добровольчого підрозділу, який тренуватиметься на території Польщі для захисту України. Він зазначив, що добровольці отримають сучасну підготовку від союзників із Польщі, Литви та інших країн ЄС, а також легіон буде оснащений найкращим обладнанням від українських міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

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