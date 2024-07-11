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АНАЛІТИКА

Союзники по НАТО оголосили про забезпечення військової підтримки Україні в розмірі 40 млрд євро протягом наступного року

 

Союзники по НАТО оголосили про намір забезпечити Україні мінімальне базове фінансування військової підтримки в розмірі 40 млрд євро протягом наступного року.

Про це йдеться в декларації Вашингтонського саміту альянсу, ухваленій за підсумками засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів.

"Оголошено про обіцянку довгострокової допомоги в гарантуванні безпеки України у вигляді надання військової техніки, допомоги та навчання для підтримки України у створенні сил, здатних протистояти російській агресії. За допомогою пропорційних внесків країни НАТО мають намір забезпечити мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року, а також забезпечити сталий рівень допомоги у сфері безпеки, щоб Україна могла переважати", - сказано в декларації.

Союзники також ухвалили рішення створити Службу допомоги та навчання НАТО в галузі безпеки для України (NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) для координації поставок військової техніки та навчання для України союзниками та партнерами. "Її мета - надати допомогу Україні в галузі безпеки на міцній основі, гарантуючи розширену, передбачувану та послідовну підтримку. NSATU, яка функціонуватиме в державах-союзниках, підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН. NSATU не буде, згідно з міжнародним правом, робити НАТО стороною в конфлікті, але буде підтримувати трансформацію сил оборони і безпеки України, забезпечуючи її подальшу інтеграцію з НАТО", - наголошується в документі.

Союзники також ухвалили рішення продовжити створення Спільного аналітичного, навчального та освітнього центру НАТО-Україна (JATEC), "важливого стовпа практичного співробітництва, для виявлення та застосування уроків війни Росії проти України та підвищення оперативної сумісності України з НАТО".

Вони також привітали рішення Генерального секретаря призначити старшого представника НАТО в Україні.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну солідарність із народом України в героїчному захисті своєї нації, своєї землі та наших спільних цінностей. Сильна, незалежна і демократична Україна життєво важлива для безпеки і стабільності євроатлантичного регіону", - сказано в декларації.

Союзники переконані, що боротьба України за свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів безпосередньо сприяє євроатлантичній безпеці. "Ми вітаємо заяви союзників про надання Україні критично важливих додаткових критично важливих систем протиповітряної оборони, а також інших військових спроможностей", - наголошується в документі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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