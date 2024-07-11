Фінансові новини
- |
- 11.07.24
- |
- 09:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАТО вирішив створити структуру з надання допомоги і тренування для України
08:21 11.07.2024 |
Саміт НАТО вирішив створити структуру з надання допомоги та тренування для України (NSATU) для координації надання військової техніки та тренувань країнами-членами та партнерами Альянсу.
Про це йдеться у декларації Вашингтонського саміту НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Метою цієї структури є надання Україні допомоги у сфері безпеки на довготривалій основі, забезпечення посиленої, передбачуваної та узгодженої підтримки.
"NSATU, яка діятиме на території країн-членів Альянсу, підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН", - йдеться у декларації.
Лідери НАТО наголосили, що нова структура згідно з міжнародним правом, не зробить НАТО стороною конфлікту. Вона підтримуватиме трансформацію сил оборони та безпеки України, що сприятиме її подальшій інтеграції з НАТО.
Крім того лідери підтримали створення Спільного центру аналізу, тренування та освіти НАТО-Україна (JATEC), "важливого стовпа практичної співпраці, який має визначити і застосувати уроки війни Росії проти України та посилити оперативну сумісність України з НАТО".
Саміт також привітав рішення генерального секретаря призначити старшого представника НАТО в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні в Польщі - глава МЗС Сікорський
|Союзники по НАТО оголосили про забезпечення військової підтримки Україні в розмірі 40 млрд євро протягом наступного року
|НАТО вирішив створити структуру з надання допомоги і тренування для України
|Рішення саміту НАТО: повноцінне членство України стало незворотним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У США підтвердили, що обговорюють з Україною дозвіл бити їхньою зброєю вглиб Росії
|Польща не збиватиме російські ракети над Україною без рішення НАТО, - глава Міноборони
|У Байдена висловились щодо перехоплення Польщею російських ракет над Україною
|Передача Україні F-16 від Данії та Нідерландів уже відбувається
|Союзники оголосили про надання Україні додаткових систем ППО
|Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин
Бізнес
|OnlyFans для нейромереж провів перший в історії конкурс «Міс ШІ»
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони
|Boeing «влетіла» на $250 млн — через брехню про авіакатастрофи, в яких загинули понад 300 людей
|Audi презентував найпотужніший автомобіль в історії марки
|Gmail отримав функцію «Summarize» на базі чат-бота Gemini для швидкого підсумовування ланцюжків листів
|Ринкова вартість тайванського виробника чипів TSMC досягла трильйона доларів
|Одна із найстаріших кінокомпаній Голлівуду Paramount змінить власника