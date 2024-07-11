Рішення саміту НАТО: повноцінне членство України стало незворотним

Лідери держав-членів Північноатлантичного альянсу одностайно підтримали нову риторику Альянсу щодо майбутнього вступу України до НАТО.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" у Вашингтоні.

У рішенні саміту окремий блок присвячений політичним відносинам з Україною, при цьому рішення є амбітнішим за минулорічну, Вільнюську декларацію. Ключова відмінність - детальне твердження про те, що повноцінне членство України в НАТО не має альтернатив.

"Ми будемо продовжуємо підтримувати (Україну) на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО", - йдеться у документі. "Майбутнє України в НАТО", - підкреслює рішення.

Як відомо, рішення НАТО ухвалюються лише у разі, якщо жодна держава не виступила проти жодного з його формулювань.

Як і анонсували посадовці Альянсу, декларація саміту також запроваджує термін "мосту до членства", який запропонували у США, однак рішення не розкриває його суть. Натомість Альянс "вітає прогрес, якого Україна досягла після Вільнюського саміту щодо демократичних, економічних і безпекових реформ" і бере зобов'язання підтримувати "демократичні реформи та реформи сектору безпеки, які міністри закордонних справ країн НАТО продовжуватимуть оцінювати за допомогою адаптованої Річної національної програми".