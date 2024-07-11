Фінансові новини
- |
- 11.07.24
- |
- 02:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рішення саміту НАТО: повноцінне членство України стало незворотним
23:58 10.07.2024 |
Лідери держав-членів Північноатлантичного альянсу одностайно підтримали нову риторику Альянсу щодо майбутнього вступу України до НАТО.
Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" у Вашингтоні.
У рішенні саміту окремий блок присвячений політичним відносинам з Україною, при цьому рішення є амбітнішим за минулорічну, Вільнюську декларацію. Ключова відмінність - детальне твердження про те, що повноцінне членство України в НАТО не має альтернатив.
"Ми будемо продовжуємо підтримувати (Україну) на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО", - йдеться у документі. "Майбутнє України в НАТО", - підкреслює рішення.
Як відомо, рішення НАТО ухвалюються лише у разі, якщо жодна держава не виступила проти жодного з його формулювань.
Як і анонсували посадовці Альянсу, декларація саміту також запроваджує термін "мосту до членства", який запропонували у США, однак рішення не розкриває його суть. Натомість Альянс "вітає прогрес, якого Україна досягла після Вільнюського саміту щодо демократичних, економічних і безпекових реформ" і бере зобов'язання підтримувати "демократичні реформи та реформи сектору безпеки, які міністри закордонних справ країн НАТО продовжуватимуть оцінювати за допомогою адаптованої Річної національної програми".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди додатково виділяють 300 мільйонів євро на боєприпаси до F-16 для України
|У США підтвердили, що обговорюють з Україною дозвіл бити їхньою зброєю вглиб Росії
|Польща не збиватиме російські ракети над Україною без рішення НАТО, - глава Міноборони
|У Байдена висловились щодо перехоплення Польщею російських ракет над Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Союзники оголосили про надання Україні додаткових систем ППО
|Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин
|У Держдепі США прокоментували ідеї України і Польщі щодо збиття російських ракет
|Україна отримає від Євросоюзу грантів на 5,3 мільярда євро: підписано фінансову угоду
|Третій Patriot, морські катери та дрони Vector: Україна отримала від Німеччини нове озброєння
|В безпековій угоді зафіксовано формування в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців - Зеленський
Бізнес
|OnlyFans для нейромереж провів перший в історії конкурс «Міс ШІ»
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони
|Boeing «влетіла» на $250 млн — через брехню про авіакатастрофи, в яких загинули понад 300 людей
|Audi презентував найпотужніший автомобіль в історії марки
|Gmail отримав функцію «Summarize» на базі чат-бота Gemini для швидкого підсумовування ланцюжків листів
|Ринкова вартість тайванського виробника чипів TSMC досягла трильйона доларів
|Одна із найстаріших кінокомпаній Голлівуду Paramount змінить власника