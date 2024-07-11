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Нідерланди додатково виділяють 300 мільйонів євро на боєприпаси до F-16 для України
23:52 10.07.2024 |
Нідерланди виділяють додатково EUR300 мільйонів на закупівлю боєприпасів для F-16, які Нідерланди незабаром поставлять Україні, повідомляє Міноборони.
Як повідомив міністр Рубен Брекелманс у середу під час саміту НАТО у Вашингтоні, ця сума йде на додачу до EUR150 мільйонів, які були раніше зарезервовані для боєприпасів. Ідеться про озброєння F-16, яке закуповується безпосередньо у промисловості.
"Із боєприпасами, які ми закуповуємо, F-16 можуть допомогти відбити російські атаки. Агресія Путіна не знає кордонів, тому наша підтримка має тривати повним ходом. Купуючи додаткові боєприпаси для F-16, ми хочемо послати Москві сигнал про те, що союзники з НАТО продовжують підтримувати Україну. Росія не має виграти цю війну, це також в інтересах нашої безпеки", - заявив міністр.
Нідерланди разом із Данією та Сполученими Штатами очолюють Коаліцію можливостей ВПС. Нідерланди надають 18 F-16 для європейського навчального центру F-16 у Румунії. Крім того, Україні буде передано 24 голландських F-16.
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