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У США підтвердили, що обговорюють з Україною дозвіл бити їхньою зброєю вглиб Росії
23:22 10.07.2024 |
Сполучені Штати обговорюють з Україною можливий дозвіл на використання американської далекобійної зброї для ударів углиб Росії.
Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" сказав заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт, пише "Європейська правда".
Сміт заявив, що у США "найрішучішим чином" засуджують атаки Росії на цивільне населення.
"І ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні протистояти цим загрозам або в повітрі, або вдарити по них там, де вони виникають. У певному сенсі це відповідає нашій політиці", - сказав він.
Представник Держдепу зазначив, що США "ретельно та тісно співпрацюють з українськими колегами, щоб адаптувати та налаштувати допомогу у сфері безпеки та керівні принципи, які ми надаємо разом із цією допомогою, щоб протистояти цим загрозам"
"Ці дискусії тривають. Я не хочу "телеграфувати" будь-які наші удари росіянам, але ми ретельно працюємо з Україною над цим критичним питанням і продовжуватимемо тісно співпрацювати", - додав Сміт.
Його коментар з'явився після заклику президента Володимира Зеленськрнр до США зняти всі обмеження щодо ударів по території РФ після масованої ракетної атаки в понеділок, у результаті якої була зруйнована будівля дитячої лікарні "Охматдит".
Як відомо, президент Джо Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.
При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.
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