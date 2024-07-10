Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Байдена висловились щодо перехоплення Польщею російських ракет над Україною

 

Сполучені Штати та НАТО не хочуть не хочуть провокувати російського диктатора Володимира Путіна. Тому Польща ймовірно не буде збивати російські ракети над Україною.

Про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Як заявив Кірбі, наразі ескалація конфлікту не була б корисною ні для України, ні для Польщі.

"Ніхто не хоче ескалації цієї війни. Ми хочемо шукати способи зробити Україну ефективною, але ми не хочемо ескалації. Це не було б добре для українців, це не було б добре для поляків, це не було б добре ні для кого", - сказав Кірбі.

За його словами, американці не хочуть війни з Росією.

Він також заявив, що польський уряд має сам визначати і висловлювати свою позицію щодо процедур самооборони. Повторивши при цьому, що США не хочуть ескалації.

"Ми не хочемо давати Путіну аргументи, що війна була спровокована НАТО, що це війна між Росією і Заходом або Росією і Сполученими Штатами", - додав він.

Він зазначив, що оцінка того, чи було конкретне збиття літака самообороною, чи ескалацією, залежить від обставин.

Що передувало

Вже не один раз Росія запускала свої ракети по Україні, але у напрямку Польщі та навіть порушували її повітряний простір. Однак всі рази польська протиповітряна оборона не збивала їх.

Після одного з таких випадків глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Варшаву збивати такі ракети. Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ та Варшава працюють над механізмом, у рамках якого польська ППО збиватиме російські ракети та дрони.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7146
  0,0516
 0,13
EUR
 1
 44,0776
  0,0070
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4359  0,08 0,20 41,0237  0,03 0,07
EUR 43,7667  0,07 0,15 44,5441  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6650  0,09 0,23 40,6850  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес