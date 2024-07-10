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АНАЛІТИКА

Передача Україні F-16 від Данії та Нідерландів уже відбувається

 

Данія та Нідерланди розпочали передачу Україні винищувачів F-16, які допоможуть захиститися від російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ держсекретаря США Ентоні Блінкена на саміті НАТО, пресслужбу Білого дому та президента України Володимира Зеленського у Twitter.

"Я радий оголосити, що поки ми зараз розмовляємо, ведеться передача F-16 (Україні, - ред.), з Данії, з Нідерландів. І ці літаки літатимуть в українському небі цього літа", - розповів Блінкен.

За його словами, літаки передають, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективний захист від російської агресії.

Тим часом на сайті Білого дому оприлюднили спільну заяву президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схофа та прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен про постачання F-16 в Україну.

"Уряди Данії та Нідерландів перебувають у процесі передачі Україні F-16 американського виробництва за підтримки Сполучених Штатів. Зараз триває процес передачі цих F-16, і Україна почне літати на F-16 вже цього літа", - сказано у заяві.

Лідери додали, що більш детальних подробиць про постачання не можуть розкривати з міркувань безпеки.

Байден, Схоф і Фредеріксен подякували Бельгії та Норвегії за обіцянку передати Україні додаткові винищувачі F-16.

За словами лідерів, зміцнення українського повітряного потенціалу включатиме ескадрильї сучасних багатоцільових літаків четвертого покоління F-16 (в ескадрилью зазвичай входить 12 літаків).
За матеріалами: РБК-Україна
 

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