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АНАЛІТИКА

Союзники оголосили про надання Україні додаткових систем ППО

 

Президент США Джо Байден на відкритті саміту НАТО, присвяченого 75-й річниці Альянсу, у вівторок, 9 липня, оголосив про рішення низки країн надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони. "Я оголошую про історичну передачу Україні обладнання для протиповітряної оборони", - сказав Байден у своїй промові.

Деталі щодо передачі наводяться у супровідній заяві Байдена, канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), прем'єр-міністрів Нідерландів та Італії Діка Схоофа і Джорджі Мелоні, президентів Румунії та України Клауса Йоханніса та Володимира Зеленського, оприлюдненій на сайті Білого дому.

"Сьогодні ми оголошуємо, що спільно надаємо Україні додаткові стратегічні системи протиповітряної оборони, зокрема додаткові батареї Patriot, надані Сполученими Штатами, Німеччиною і Румунією; компоненти Patriot, надані Нідерландами та іншими партнерами для забезпечення роботи додаткової батареї Patriot; а також додаткову систему SAMP/T, надану Італією", - йдеться у заяві.

Підписанти заяви наголосили, що ці п'ять систем протиповітряної оборони "допоможуть захистити українські міста, цивільне населення і військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи могли бути використані якогомога швидше".

Наступні кроки з посилення ППО України

В заяві також йдеться про те, що окрім передачі Києву систем Patriot та SAMP/T, у найближчі місяці США та партнери мають намір надати Україні "десятки тактичних систем протиповітряної оборони", зокрема системи NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard.

"Ці системи ще більше розширять і посилять покриття протиповітряної оборони України. Декілька членів альянсу, зокрема Канада, Норвегія, Іспанія і Великобританія, продовжать відігравати невід'ємну роль у наданні цих систем, а багато інших союзників України нададуть допомогу в забезпеченні перехоплювачами", - йдеться у заяві.

Також в заяві наголошується, що Сполучені Штати в координації з партнерами змінять послідовність запланованих поставок перехоплювачів протиповітряної оборони для іноземних військ, щоб вони були доставлені в Україну, "забезпечивши Україну сотнями додаткових перехоплювачів протиповітряної оборони впродовж наступного року".

Зеленський подякував партнерам за ухвалення "потужної" декларації

Президент України Володимир Зеленський у дописі у соцмережі X подякував США, Німеччині, Нідерландам, Італії і Румунії за шухвалення "потужної" декларації і зазначив, що додаткові системи ППО допоможуть відбивати такі жорстокі атаки РФ як та, що була скоєна у понеділок, 8 липня.

"Додаткові ЗРК Patriot, SAMP/T та IRIS-T SLM, а також інші тактичні ракетні комплекси, які мають надійти в Україну від партнерів, допоможуть нам знищувати російські дрони та ракети й краще захистити українців від російського повітряного терору, таких як вчорашня жорстока атака на нашу головну дитячу лікарню", - зазначив він.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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