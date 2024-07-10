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Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин
23:57 09.07.2024 |
Радник національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що НАТО створить нове військове командування в Німеччині, а також призначить представника в Києві для поглиблення відносин України з альянсом, повідомляє Reuters.
Салліван на конференції з оборонної промисловості у Вашингтоні заявив, що найближчими днями НАТО оголосить про створення нового військового командування в Німеччині для навчання та оснащення українських військ, а також призначить високопоставленого представника у Києві для поглиблення відносин України з альянсом.
"Путін не зможе нас поділити. Він не може нас перечекати. Він не може послабити нас. І Україна, а не Росія, здобуде перемогу", - сказав він.
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