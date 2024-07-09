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АНАЛІТИКА

У Держдепі США прокоментували ідеї України і Польщі щодо збиття російських ракет

 

У Державному департаменті США допустили, що питання потенційного збиття в українському небі російських ракет, що летять у напрямку Польщі, можуть обговорити на саміті НАТО у Вашингтоні, який починається у вівторок.

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Польща залучить союзників по НАТО до обговорення можливого збиття російських ракет і дронів над територією України. У Міллера запитали, якою є позиція США щодо цієї ідеї.

"У мене немає інформації про жодні зміни в політиці США чи НАТО, про які можна було б оголосити сьогодні, але очевидно, що щоразу, коли член НАТО хоче підняти питання політики, він має можливість зробити це і обговорити його з іншими главами держав.

Цього тижня у них буде саміт, і я впевнений, що це можна буде обговорити, якщо він (Дональд Туск) захоче це зробити", - зазначив Міллер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та глава уряду Польщі Туск у понеділок підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Зеленський повідомив, що угода передбачає положення про розробку механізму збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі.
Ключові теги: Польща, США
 

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