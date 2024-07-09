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АНАЛІТИКА

Україна отримає від Євросоюзу грантів на 5,3 мільярда євро: підписано фінансову угоду

 

Міністерка економіки Юлія Свириденко підписала Фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в межах програми Ukraine Facility у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що відповідне рішення про залучення гранту від ЄС ухвалили на засіданні уряду минулого тижня.

"Уряд фіналізував домовленість між Україною та ЄС в рамках Ukraine Facility. Підписання угоди щодо залучення грантової підтримки на 5,27 млрд євро протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки", - зазначила Свириденко.

За її словами, це остання угода, яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility.

Загалом бюджетна підтримка в межах першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, становить 38,27 млрд євро.

Програма забезпечить надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.

Як повідомлялося, Україна вже отримала від ЄС в рамках Ukraine Facility 7,9 млрд євро, у тому числі 1,9 млрд євро надійшли 27 червня.

Що відомо про програму Євросоюзу Ukraine Facility для України

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

* пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
* спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
* технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС.

Весною Україна вже отримала 6 млрд євро в межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility, що дало змогу забезпечити нагальні потреби бюджету ще до повноцінного запуску плану.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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