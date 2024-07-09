Фінансові новини
- |
- 09.07.24
- |
- 14:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримає від Євросоюзу грантів на 5,3 мільярда євро: підписано фінансову угоду
10:52 09.07.2024 |
Міністерка економіки Юлія Свириденко підписала Фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в межах програми Ukraine Facility у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що відповідне рішення про залучення гранту від ЄС ухвалили на засіданні уряду минулого тижня.
"Уряд фіналізував домовленість між Україною та ЄС в рамках Ukraine Facility. Підписання угоди щодо залучення грантової підтримки на 5,27 млрд євро протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки", - зазначила Свириденко.
За її словами, це остання угода, яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility.
Загалом бюджетна підтримка в межах першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, становить 38,27 млрд євро.
Програма забезпечить надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.
Як повідомлялося, Україна вже отримала від ЄС в рамках Ukraine Facility 7,9 млрд євро, у тому числі 1,9 млрд євро надійшли 27 червня.
Що відомо про програму Євросоюзу Ukraine Facility для України
Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.
Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:
* пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
* спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
* технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).
Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС.
Весною Україна вже отримала 6 млрд євро в межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility, що дало змогу забезпечити нагальні потреби бюджету ще до повноцінного запуску плану.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає від Євросоюзу грантів на 5,3 мільярда євро: підписано фінансову угоду
|Третій Patriot, морські катери та дрони Vector: Україна отримала від Німеччини нове озброєння
|В безпековій угоді зафіксовано формування в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців - Зеленський
|Угода з Польщею передбачає розробку механізму збиття ракет і дронів РФ в українському небі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Новий міністр оборони Великої Британії пообіцяв посилити підтримку України та оголосив про наступний пакет військової допомоги
|Новий прем'єр Британії оголосив склад уряду: МЗС та Міноборони очолили прихильники України
|Вирок консерваторам, але не Україні: що змінить історична перемога лейбористів у Британії
|Третій ЗРК Patriot від Німеччини вже в Україні
|МВФ у негативному сценарії очікує зниження ВВП України на 1,7% у 2024 р. і на 1% у 2025 р.
|Зеленський про Єрмака: Потужний менеджер, якого я поважаю, а дезінформація стосовно нього - це політика тих, хто незадоволений мною
Бізнес
|У США розпочалося будівництво першого розумного шосе, яке попереджатиме водіїв про небезпеки та затори
|Meta представила новий ШІ-інструмент для генерації 3D-ресурсів
|YouTube тепер дає змогу позначати відео для видалення, створене ШІ, якщо в ньому використовується ваше зображення або голос
|Споживання електрики для ШІ зросте у 80 разів за 6 років
|BMW представив четверте покоління кросовера X3
|Kia EV3 дебютував із запасом ходу до 600 км
|В Україні падає попит на автомобілі з традиційними двигунами