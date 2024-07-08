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В безпековій угоді зафіксовано формування в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців - Зеленський
15:59 08.07.2024 |
Угода про гарантії безпеки, укладена між Україною та Польщею, передбачає створення в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з польським прем'єром у Варшаві.
"Ми зафіксували в нашій із Польщею угоді про безпеку формування та підготовку українського легіону - нового добровольчого військового підрозділу. У нас є дуже позитивний досвід українсько-польсько-литовської бригади. І саме на основі такого досвіду ми дамо можливість саме громадянам України, які наразі перебувають у Польщі, Литві та інших країнах ЄС, добровільно приєднатися до оборони України", - заявив Зеленський.
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