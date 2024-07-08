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АНАЛІТИКА

Угода з Польщею передбачає розробку механізму збиття ракет і дронів РФ в українському небі

 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що безпекова угода з Польщею передбачає положення про розробку механізму збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі.

Про це він сказав на брифінгу у Варшаві в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Після підписання угоди про співпрацю у сфері безпеки Володимир Зеленський подякував Польщі за "спеціальні домовленості", відображені в документі.

"В безпековій угоді передбачено положення про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі", - сказав президент.

"Тут я впевнений, що наші команди, наші команди міністерств оборони пропрацюють разом з нашими військовими спільно, як ми можемо швидко реалізувати цей пункт нашої домовленості", - додав Зеленський.

Глава польського уряду Дональд Туск зі свого боку заявив, що ніхто не має права без України вирішувати питання мирного врегулювання з Росією, а також вести перемовини про європейську політику без схвалення ЄС.
Ключові теги: Польща
 

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