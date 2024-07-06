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АНАЛІТИКА

Новий прем'єр Британії оголосив склад уряду: МЗС та Міноборони очолили прихильники України

 

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер, який у п'ятницю офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії, оголосив склад свого уряду.

Про це йдеться на офіційній сторінці британського прем'єра в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Міністерство закордонних справ очолив Девід Леммі, який є прихильником України. А міністром оборони став Джон Гілі.





Обоє раніше відвідували Київ і під час візиту запевняли, що підтримка України з боку Британії у разі приходу лейбористів до влади збережеться.

"Якщо після виборів зміниться уряд, то рішучість Британії підтримувати Україну, протистояти російській агресії та притягти Путіна до відповідальності за воєнні злочини - ні", - запевняв Гілі.

"Для мене велика честь бути призначеним Державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності та розвитку. Перед світом стоять величезні виклики, але ми впораємося з ними, використовуючи величезні сильні сторони Великої Британії. Ми об'єднаємо Британію заради нашої безпеки і процвітання вдома", - зазначив Леммі після призначення.
Ключові теги: Британія
 

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