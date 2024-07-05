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АНАЛІТИКА

Третій ЗРК Patriot від Німеччини вже в Україні

 

Посол Німеччини Мартін Єгер повідомив про прибуття в Україну вже третьої системи протиповітряної оборони, яку передала його держава.

Про це дипломат розповів у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Єгер зазначив, що третій ЗРК Patriot з Німеччини вже прибув в Україну.

Він допоможе, за його словами, покращити захист населення та інфраструктури.

Український екіпаж успішно пройшов відповідне навчання для роботи з цим ЗРК в Німеччині, додав посол.

Німеччина повідомила про початок навчань українського екіпажу на третій системі ППО Patriot для України у травні.

За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, Німеччина передає Україні, з урахуванням третьої системи Patriot, чверть власного запасу цих озброєнь, і більше надати не зможе.

Про плани передати Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot також оголосила Румунія.
 

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