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Третій ЗРК Patriot від Німеччини вже в Україні
14:11 05.07.2024 |
Посол Німеччини Мартін Єгер повідомив про прибуття в Україну вже третьої системи протиповітряної оборони, яку передала його держава.
Про це дипломат розповів у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Єгер зазначив, що третій ЗРК Patriot з Німеччини вже прибув в Україну.
Він допоможе, за його словами, покращити захист населення та інфраструктури.
Український екіпаж успішно пройшов відповідне навчання для роботи з цим ЗРК в Німеччині, додав посол.
Німеччина повідомила про початок навчань українського екіпажу на третій системі ППО Patriot для України у травні.
За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, Німеччина передає Україні, з урахуванням третьої системи Patriot, чверть власного запасу цих озброєнь, і більше надати не зможе.
Про плани передати Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot також оголосила Румунія.
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