Зеленський про Єрмака: Потужний менеджер, якого я поважаю, а дезінформація стосовно нього - це політика тих, хто незадоволений мною

Президент України Володимир Зеленський назвав голову свого Офісу Андрія Єрмака одним із найпотужніших менеджерів у президентській команді, він також заявив, що, коли хтось поширює дезінформацію стосовно Єрмака, тим самим він намагається послабити самого президента.

"Росія запускала дуже багато різної дезінформації, що не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди, що президент не контролює партію або що президент не має жодного впливу на тих чи інших міністрів... Ви маєте зрозуміти, все це працює для того, щоб просто атакувати відповідно мене", - заявив президент в інтерв'ю Bloomberg, оприлюдненому в його телеграм-каналі в четвер.

При цьому, як Зеленський наголосив, "я не хочу впливати. Є закон. Я президент за українським законодавством. А Єрмак - потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів у моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що кажу йому я. І він виконує ці завдання. І так завжди".

"Якщо ви хочете послабити ту чи іншу людину, ви будете бити по команді. А коли ви доб'єте команду цієї людини, ви почнете бити по цьому президенту. Це і є політика тих, хто незадоволений мною. А мною незадоволені не лише росіяни. Але росіяни насамперед хотіли тими чи іншими спробами знищити мене. Тому що для них - це план окупації", - заявив він.

Водночас, за словами глави держави, "не лише росіяни хочуть слабкого президента України".

"Слабкий президент України - це можливість відірвати від України половину територій. Це можливість Україну зупинити на шляху до вступу в Європейський Союз. Це можливість закрити мені рота. Можливість мати іншу людину на чолі України, яка не впливатиме. І це і є завдання для багатьох у світі. Ось що приблизно відбувається", - сказав він.

Як Зеленський зазначив, "Україна, про яку ніхто не говорить, яку ніхто не чує, вона, в принципі, така Україна, яка багатьох задовольнила б. Тих, хто не страждав би від розвитку нашого сільського господарства, експорту. Тих, хто не страждав би від того, що ми можемо своїм прикладом зупинити російську експансію і повернути Радянський Союз назад, що ми будемо прикладом для інших колишніх республік Радянського Союзу. Сильна Україна багатьом не потрібна. Але Україна сильна, вона справедлива. І більшості суспільств світу - потрібна така країна. Бо це приклад".