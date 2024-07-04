США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Цього разу пакет допомоги містить дві суми - 150 мільйоів доларів та 2,2 мільярди доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

За її словами, це є сьомим пакетом безпекової допомоги, який Байден санкціонував для допомоги Україні з моменту підписання ним у квітні доповнення до закону про національну безпеку.

У новий пакет входять:

* ракети для українських систем протиповітряної оборони;

* боєприпаси для високомобільної артилерії;

* ракетні системи;

* артилерійські снаряди та інші критичні засоби.

Все озброєння взято з американських запасів за президентськими повноваженнями на скорочення.

Новий пакет також включає нове фінансування, яке Міністерство оборони США використає для закупівлі перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAM, щоб допомогти Україні захистити свої війська і міста від повітряних атак з боку Росії.

Нова допомога включає два пакети

Як уточнили в Пентагоні, перша частина пакета містить в собі додаткові перехоплювачі протиповітряної оборони, артилерійські та інші вогневі засоби, а також протитанкове озброєння на суму в 150 мільйонів доларів.

До пакета увійшли:

* ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;

* боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

* 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

* 81-мм мінометні міни;

* ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;

* протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

* боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

* обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

* тактичні транспортні засоби для буксирування та транспортування обладнання;

* тактичні аеронавігаційні системи та обладнання для підтримки авіації; та

* запасні частини, технічне обслуговування та інше польове і допоміжне обладнання.

Також виділено 2,2 мільярда доларів, які будуть використані для закупівлі перехоплювачів для систем протиповітряної оборони PATRIOT і NASAMS для України. Як повідомлялося раніше, адміністрація Байдена планує прискорити постачання цих озброєнь, змінивши черговість майбутніх поставок для України за програмою "Зовнішні військові продажі".

В результаті Україна отримає перехоплювачі, яких вона терміново потребує для захисту свого населення та критично важливої інфраструктури від повітряних атак з боку Росії.

Як раніше повідомляли в ЗМІ, цей пакет надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення зброї, боєприпасів та техніки з американських військових складів для задоволення короткострокових потреб України.

Напередодні також стало відомо, що пакет міститиме боєприпаси для артилерійських комплексів HIMARS та інші критичні снаряди. Американські чиновники на умовах анонімності розповідали журналістам, що касетні боєприпаси до пакета не увійдуть. Втім, чи міститиме допомога далекобійні ракети ATACMS "з міркувань оперативної безпеки" посадовці не відповіли.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, востаннє США оголошували про пакет допомоги Україні на 225 млн доларів 7 червня. Тоді американський лідер Джо Байден, зустрічаючись із президентом Володимиром Зеленським у Франції, перепросив за багатомісячну затримку із постачанням військової допомоги, що дозволило РФ здобути певні переваги на полі бою. Президент США пообіцяв, що його країна буде підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

Зокрема, минулий пакет містив у собі снаряди для ЗРК HAWK та ЗРК Stinger, боєприпаси для систем HIMARS та артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм.

Перед цим, 24 травня, США також оголошували про виділення для України пакету військової допомоги на 275 млн доларів. Допомога включала боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, необхідні для відбиття атак окупантів на Харківському напрямку.

До слова, Білий дім офіційно підтвердив дозвіл застосовувати американську зброю по території РФ поблизу як Харківської, так і Сумської областей України. У зв'язку з чим вдалося зменшити ворожі обстріли Харкова з С-300.