Елітні авто та маєтки: НАЗК знайшло у ексзаступника генпрокурора Вербицького необґрунтованих активів на 29 мільйонів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього заступника генпрокурора Дмитра Вербицького, що свідчать про його незаконне збагачення на майже 29 млн грн.

Виявлені під час моніторингу способу життя посадовця матеріали вже направили до Національного антикорупційного бюро для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування, повідомляє пресслужба НАЗК.

Зокрема, Нацагентство встановило, що за дорученням службовця пов'язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів:

* автомобіль Lexus ES 300H вартістю понад 960 тис. грн;

* автомобіль Lexus NX 300H вартістю понад 480 тис. грн;

* автомобіль Porsche Macan T вартістю 3,5 млн грн;

* будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн;

* будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн;

* квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн;

* також не встановлено законних джерел походження готівкових коштів службовця на понад 2 млн грн, а також криптовалюти Tether (USDT).

Що відомо про статки заступника генпрокурора Вербицького?

Раніше стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Дмитра Вербицького. Після цього він звільнився з посади заступника генпрокурора, де відповідав за взаємодію правоохоронних органів з бізнесом.

Кримінальне провадження зареєстрували 13 травня - через тиждень після виходу першого матеріалу проєкту "Схеми", в якому йшлося про те, що Дмитро Вербицький оселився в таунхаусі у котеджному містечку "Коник" у Києві, який придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена в шість разів дешевше від ринкової вартості.





У другому розслідуванні журналісти розповіли про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024 році стала власницею новенького Porsche 2023 року випуску вартістю $100 тис. і триповерхового котеджу в тому ж котеджному містечку "Коник" вартістю $1,2 млн (48 млн грн), хоча її сукупний офіційний дохід за останнє десятиліття склав трохи більше ніж 360 тисяч гривень. При цьому офіційно маєток Ільницька придбала всього за 2 млн грн, що може свідчити про ухилення від сплати податків на суму близько 3 млн грн.

Тоді заступник генпрокурора Дмитро Вербицький заявив, що не допомагав Ільницькій фінансово, при цьому не спростував, що перебуває з нею у стосунках, але зазначив, що вони не носять сімейного характеру.