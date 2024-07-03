США дозволять Україні бити глибше по Росіїї, якщо Кремль спробує розширити фронт

Сполучені Штати дозволять завдавати ударів Україні вглиб Росії, якщо Кремль спробує розширити фронт.

Про це заявив помічник Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Брайєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію слухання у комітеті Палати представників з міжнародних відносин.

"Якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань", - заявив він.

За словами О'Браєна, зараз Вашингтон спостерігає "різкі зміни в здатності Росії наступати через втрату критично важливих об'єктів у зоні, де дозволено вести вогонь".

Удари територією РФ

Від початку повномасштабної агресії Захід надає Україні активну підтримку у вигляді озброєння. Однак, раніше існувала умова: Сили оборони не мали права завдавати ударів по російській території зброєю, наданою партнерами.

Ситуація змінилася після початку ворожого наступу на Харківську область, а також посилення обстрілів прифронтових регіонів. Дедалі більше союзників почали переглядати свою позицію з цього питання.

Лише наприкінці травня, після того, як низка країн НАТО висловили підтримку нанесенню ударів по території Росії, Білий дім також дав Україні "зелене світло", але з певними обмеженнями.

США поки не дозволяють завдавати глибоких ударів по РФ, проте Україна може атакувати російські війська, позиції та пускові установки вздовж свого кордону.