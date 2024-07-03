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США дозволять Україні бити глибше по Росіїї, якщо Кремль спробує розширити фронт
09:10 03.07.2024 |
Сполучені Штати дозволять завдавати ударів Україні вглиб Росії, якщо Кремль спробує розширити фронт.
Про це заявив помічник Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Брайєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію слухання у комітеті Палати представників з міжнародних відносин.
"Якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань", - заявив він.
За словами О'Браєна, зараз Вашингтон спостерігає "різкі зміни в здатності Росії наступати через втрату критично важливих об'єктів у зоні, де дозволено вести вогонь".
Удари територією РФ
Від початку повномасштабної агресії Захід надає Україні активну підтримку у вигляді озброєння. Однак, раніше існувала умова: Сили оборони не мали права завдавати ударів по російській території зброєю, наданою партнерами.
Ситуація змінилася після початку ворожого наступу на Харківську область, а також посилення обстрілів прифронтових регіонів. Дедалі більше союзників почали переглядати свою позицію з цього питання.
Лише наприкінці травня, після того, як низка країн НАТО висловили підтримку нанесенню ударів по території Росії, Білий дім також дав Україні "зелене світло", але з певними обмеженнями.
США поки не дозволяють завдавати глибоких ударів по РФ, проте Україна може атакувати російські війська, позиції та пускові установки вздовж свого кордону.
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