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АНАЛІТИКА

Україна підписала з ЄС безпекову угоду з фінансовими зобов’язаннями

 

Президент Володимир Зеленський та очільники інституцій ЄС Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн підписали угоду у галузі безпеки.

Про це повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Підписання відбулося у залі Європейської ради перед початком її засідання.

Документ, що має назву "Спільні безпекові зобов'язання між Європейським Союзом та Україною", суттєво відрізняється від двосторонніх безпекових угод України та держав-членів НАТО. Зокрема, угода з ЄС не містить жодних згадок про майбутнє членство України в Альянсу та про його підтримку, оскільки до ЄС входять як позаблокові держави (Австрія, Ірландія), так і Угорщина, що загалом утримується від підтримки України.

Держави-члени ЄС дали одностайну згоду на підписання договору.

"Найбільший успіх цієї угоди - це те, що її взагалі вдалося узгодити і підписати, попри позицію Угорщини", - поділився з "ЄвроПравдою" високопосадовець зовнішньополітичної служби ЄС.

Українські джерела відзначають важливість норми про те, що Україна отримуватиме фінансування з Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF).

"Нещодавно створений Фонд допомоги Україні в рамках EPF додає іще 5 мільярдів євро на 2024 рік для забезпечення подальшої військової допомоги та підготовки, і подальші співставні щорічні збільшення можуть бути передбачені до 2027 року, виходячи з потреб України та за умови політичних настанов Ради", - йдеться в угоді.

Зауважимо, що публічно Угорщина виступає проти наповнення цього фонду і мала змогу заблокувати відповідну норму у тексті.

Нагадаємо, що минулого тижня ЄС досяг домовленості про 1,4 млрд євро з доходів з росактивів на зброю для України через механізм EPF, що викликало публічні протести Угорщини.
Ключові теги: ЄС
 

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