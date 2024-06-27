EOS Defence Systems висловила бажання локалізувати виробництво в Україні

Австралійська компанія Electro Optic Systems розглядає можливість локалізації виробництва в Україні. Про це повідомило Міністерство оборони за результатами переговорів з топменеджментом компанії.

"Під час зустрічі обговорювалися питання співпраці у галузі оборонних технологій та можливості взаємодії між Україною та EOS Defence Systems. Крім того, австралійська сторона висловила бажання локалізувати виробництво в Україні", - йдеться в повідомленні.

Австралійська компанія EOS Defence Systems спеціалізується на технологіях, що дозволяють інтегрувати системи озброєнь до широкого переліку платформ сухопутного і морського використання. Зокрема, серед продуктів фірми - рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами та наземними цілями.

Вона працює під слоганом "Ніхто не знищує дрони, як EOS".





Одним із флагманських продуктів Electro Optic Systems є протидроновий бойовий модуль Slinger, обладнаний 30-мм автоматичною гарматою Bushmaster M230LF. Його, зокрема, закупив німецький уряд для захисту систем протиповітряної оборони IRIS-T в Україні.

Компанія також співпрацює з L3Harris над підвісами R150, які теж використовується в Україні на зенітних комплексах VAMPIRE (Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment).