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IKEA вирішила повернутися в Україну слідом за H&M та Zara
10:39 27.06.2024 |
Шведська компанія IKEA, яка займається продажем меблів і товарів для дому, ухвалила рішення про повернення в Україну. Про це з посиланням на джерела повідомив Forbes.ua.
Рішення про відновлення роботи шведське керівництво IKEA ухвалило у травні. Серед них - двоє топменеджерів торговельних центрів, двоє консультантів з комерційної нерухомості.
Одним із головних чинників стало успішне відновлення роботи H&M і магазинів Inditex - Zara та Bershka.
"Важливим сигналом для головного офісу ІКЕА стало повернення й успіх H&M, також вони уважно слідкували за відновленням роботи Inditex", - сказав співрозмовник видання у міжнародній девелоперській компанії.
Пресслужба столичного ТРЦ Blockbuster Mall, де до початку повномасштабної війни працював єдиний магазин IKEA, відмовилась від коментарів через угоду про нерозголошення.
Водночас топменеджер компанії, яка працює в одному ТРЦ з IKEA у Києві, повідомив, що триває підготовка: знімають вивіски з фасаду на ремонт - підкручують діоди, оновлюють кріплення.
"Наш пріоритет для відновлення роботи магазину в Києві - це безпека наших працівників і клієнтів", - заявили у пресслужбі шведської Ingka Group, яка володіє мережею IKEA, однак про терміни відновлення роботи магазину не сказали.
Нових вакансій з набору персоналу IKEA поки що не відкрила. Однак відомо, що компанія зберігає робочі місця для всіх працівників в Україні, повідомляла її пресслужба у вересні 2022 року.
У листопаді 2023-го компанія призначила новим керівником IKEA в Україні Юрія Приходька. Він консультував ритейлера у Південно-Східній Європі з питань розширення ринку та взаємодії з зацікавленими сторонами в Україні, й замінив на цій посаді Флоріана Меллє.
Також ТОВ "ІКЕА Рітейл Україна" збільшила свій статутний капітал на 40,6% - з 687,5 млн грн до 966,7 млн грн.
Коли ІКЕА відновить роботу в Україні, поки що невідомо.
"Чекали ще у червні, але шведи довго все роблять", - сказав один зі співрозмовників видання.
Оптимальним часом для повернення IKEA є осінь як найбільш продуктивний сезон для всього ритейлу напередодні свят, вважають експерти.
Повернення ритейлера напряму залежатиме від ситуації на фронті, в енергетиці та купівельної спроможності українців, каже співзасновник компанії з управління комерційною нерухомістю Retail.Pro Артем Ретін.
"Нам потрібно забезпечити всі операційні аспекти, включно й постачання продуктів, щоб роздрібний або онлайн-магазин могли функціонувати, - зазначили у шведській компанії Ingka Group, власнику роздрібного бізнесу IKEA. - Наразі ми не можемо сказати, коли це буде".
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